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Δημοσκόπηση ALCO: Πρώτη με 23,3% η ΝΔ - Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση καταγράφει η δημοσκόπηση, καθώς το 55% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο

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Δημοσκόπηση

Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 και 13 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει το 23,3% και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ με 14.2%, ΠΑΣΟΚ με 10,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, Ελληνική Λύση με 6,6%, ΚΚΕ με 6,2% και Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% ενώ δεν μπαίνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς συγκεντρώνει μόλις το 1,1%.

Δημοσκόπηση ALCO

Παράλληλα, όσον αφορά το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23% και ακολουθούν οι Αλέξης Τσίπρας με 12%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 4% και Μαρία Καρυστιανού και Κυριάκος Βελόπουλος με 3% αντίστοιχα.

Δημοσκόπηση ALCO

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, όσον αφορά την απόδοση της κυβέρνησης, το 22% δηλώνει πολύ/αρκετά ικανοποιημένο (από 24% τον Ιούνιο του 2025), 22% λίγο (στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούνιο του 2025) και καθόλου το 55% (από 53%).

Δημοσκόπηση ALCO

Παράλληλα, το 60% δηλώνει πως οι πρώτες του εντυπώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ήταν αρνητικές ενώ θετικές δήλωσε το 22%. Όσον αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, το 62% δήλωσε πως είχε αρνητικές πρώτες εντυπώσεις ενώ θετικές είχε το 25%.

Δημοσκόπηση ALCO

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για την αποφυλάκιση του καταδικασθέντος ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν Αλέξανδρου Γιωτόπουλο, καθώς το 19% δήλωσε ότι συμφωνεί με την αποφυλάκιση και το 51 διαφωνεί. Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που αποφυλάκισε τον καταδικασθέντα «αρχηγό» της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη.

Δημοσκόπηση ALCO

Δημοσκόπηση ALCO

Δημοσκόπηση ALCO

Δημοσκόπηση ALCO

Δημοσκόπηση ALCO

Δημοσκόπηση ALCO

Δημοσκόπηση ALCO

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Δημοσκόπηση Alco Νέα Δημοκρατία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ Ελπίδα για τη Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης Αλέξης Τσίπρας Νίκος Ανδρουλάκης Μαρία Καρυστιανού
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