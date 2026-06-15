Τα αδέλφια Αντόνιο και Μαριμπέλ Εσπαγιάτ, ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου Jet Set στο Σάντο Ντομίνγκο, παραπέμπονται σε δίκη μετά την κατάρρευση της οροφής που στοίχισε τη ζωή σε 236 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100.

Τα αδέλφια ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου Jet Set στο Σάντο Ντομίνγκο, όπου η κατάρρευση της οροφής προκάλεσε τον θάνατο 236 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100 πέρυσι, θα δικαστούν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αποφάσισε δικαστής τη Δευτέρα.

Οι Αντόνιο και Μαριμπέλ Εσπαγιάτ, ιδιοκτήτες του κλαμπ, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών, εφόσον κριθούν ένοχοι.

Η κατάρρευση της 8ης Απριλίου 2025 συγκλόνισε τη Δομινικανή Δημοκρατία, με τις αρχές να εργάζονται πυρετωδώς επί ημέρες για να εντοπίσουν και να διασώσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν προηγουμένως κατηγορήσει τους Εσπαγιάτ ότι επιχείρησαν να εκφοβίσουν ή να επηρεάσουν εργαζομένους. Ο Αντόνιο Εσπαγιάτ θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρός επιχειρηματίας, καθώς διαθέτει πολυτελή κέντρα διασκέδασης και δεκάδες τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η Εισαγγελία έχει δηλώσει ότι διαθέτει εκατοντάδες αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν τα δύο αδέλφια με την τραγωδία.

Εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αθλητές και πολιτικοί, βρίσκονταν στο Jet Set τη στιγμή της κατάρρευσης της οροφής, παρακολουθώντας συναυλία του τραγουδιστή Rubby Pérez, ο οποίος συγκαταλέγεται στα θύματα. Μεταξύ των νεκρών ήταν επίσης ο πρώην παίκτης του MLB, Octavio Dotel, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια αλλά κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

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