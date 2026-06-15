Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βρέθηκε στη Νίκαια και πραγματοποίησε ομιλία στην Πλατεία 17ης Αυγούστου

Πρόκειται για την έναρξη του κύκλου των συναντήσεών του Αλέξη Τσίπρα με τους πολίτες.



«Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από την πρώτη κιόλας ημέρα, την πρώτη κιόλας ημέρα που αυτή η διακήρυξη ανέβηκε στο διαδίκτυο. Και θέλω να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά της μεταπολίτευσης και μετά. Σε τι αναφέρομαι; Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού. Όποτε κι αν στηθούν αυτές οι κάλπες», είπε με μεγάλη δόση αισιοδοξίας ο πρώην πρωθυπουργός, όταν ξεκίνησε την ομιλία του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και στην πιθανότητα να συνεχίζει να κυβερνά η Νέα Δημοκρατία: «Ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι οι προοπτική μιας διαφορετικής κυβέρνησης είναι μια προοπτική αστάθειας. Αυτό λέει ο κύριος πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης, ότι το πραγματικό δίλημμα, λένε, είναι σταθερότητα ή αστάθεια. Και οτιδήποτε διαταράξει την ηρεμία της σημερινής εξουσίας, είναι αστάθεια. Ενώ το να μας κυβερνάνε αυτοί είναι σταθερότητα. Και θέλω πραγματικά να αναρωτηθούμε, με όλα όσα ακούσαμε σήμερα, ακούσαμε μια μαθήτρια, ακούσαμε έναν εκπρόσωπο από τον χώρο των τεχνών, του πολιτισμού, ακούσαμε από τους εκπαιδευτικούς, ακούσαμε εργαζόμενους, ακούσαμε νοσηλευτές, ακούσαμε ανθρώπους του μόχθου, της δημιουργίας, και συνταξιούχους, βεβαίως, ναι, και συνταξιούχους. Αλήθεια, θυμάστε, μας το είπε ο κύριος που ανέβηκε πιο πάνω, ποιοι ήταν αυτοί που κόψανε 14 φορές τις συντάξεις; Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ανέβηκε στην εξουσία και παρέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν ξεκίνησε η χώρα το 2015. Αυτό όμως που ξεχνιέται πολλές φορές είναι ότι το 2019, όταν αποκαταστάθηκε ο βασικός μας στόχος, η έξοδος από τα μνημόνια, το 2019 επαναφέραμε, η αλήθεια είναι, όχι ολόκληρη, αλλά 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο στους συνταξιούχους. Αυτό που ονομάσαμε 13η σύνταξη για τη μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλών στρωμάτων, όχι, η αλήθεια είναι, για τους μεσαίους και υψηλούς συνταξιούχους. Ποιο ήταν το πρώτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση αυτή το 2019 με το που ανέβηκε στην εξουσία; Κατήργησε αυτό το 1 δισεκατομμύριο κάθε χρόνο στους συνταξιούχους. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι κυβερνάνε 7 χρόνια, 7 δισεκατομμύρια έχει κόψει από τους συνταξιούχους ο κύριος Μητσοτάκης. Ελπίζω αυτό στα καφενεία όταν συζητάτε να το έχετε ως επιχείρημα, διότι κάποια δεδομένα πρέπει να λέγονται. Έλεγα όμως, έλεγα όμως, έλεγα όμως πριν, ότι άραγε είναι σταθερότητα αυτό που ζούμε; Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες; Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη; Τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τις πιο χαμηλούς μισθούς; Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Είναι σταθερότητα να βουλιάζουμε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς; Να διευρύνονται οι ανισότητες με αυτόν τον τρόπο, η αδικία να διευρύνεται; Αυτό είναι σταθερότητα; Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια; Όχι, φίλες και φίλοι. Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση στην καλύτερη περίπτωση, είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε στον βάλτο της διαφθοράς»

Πηγή: skai.gr

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