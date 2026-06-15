Μερτς: Η Ουκρανία βρίσκεται σε νέα θέση ισχύος

Για «παράθυρο ευκαιρίας στη διπλωματία», το οποίο «θα μπορούσε σιγά σιγά να ανοίξει» για την Ουκρανία έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο βρίσκεται τώρα «σε νέα θέση ισχύος» και ότι η Ρωσία «δεν μπορεί πλέον να νικήσει στρατιωτικά».

Αναχωρώντας για τη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στο Εβιάν, ο κ. Μερτς αναφέρθηκε και σε «θετικές εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή, συγχαίροντας τόσο την αμερικανική όσο και την ιρανική πλευρά για την συμφωνία-πλαίσιο που ανακοίνωσαν. Σημείωσε ωστόσο ότι η επικείμενη σύνοδος πραγματοποιείται σε μια «εξαιρετικά ταραγμένη φάση της παγκόσμιας πολιτικής» και εν μέσω σημαντικών προκλήσεων για την οικονομία.

«Παρά τις επιθέσεις που είδαμε χθες το βράδυ, η δυναμική του πολέμου στην Ουκρανία έχει τις τελευταίες ημέρες μετατοπιστεί σημαντικά υπέρ της Ουκρανίας, (…) η οποία βρίσκεται τώρα σε νέα θέση ισχύος. Η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να κερδίσει στρατιωτικά. Επιπλέον, η οικονομία της είναι αποδυναμωμένη», δήλωσε ο καγκελάριος λίγο πριν από την αναχώρησή του για τη Γαλλία, η οποία από σήμερα έως τις 17 Ιουνίου φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής της G7 και πρόσθεσε ότι «με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και επιφυλακτικότητα, φαίνεται ότι μπορεί σιγά-σιγά να ανοίξει ένα παράθυρο για τη διπλωματία και αυτό παρουσιάζει μια ευκαιρία». Ο κ. Μερτς επισήμανε μάλιστα ότι ως βάση για την έναρξη μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν τα πέντε σημεία στα οποία συμφώνησαν πρόσφατα στο Λονδίνο ο ίδιος, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο καγκελάριος «χαιρέτισε θερμά» το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο ειρήνης και συνεχάρη τον πρόεδρο Τραμπ και την ιρανική πλευρά για αυτή τη «διπλωματική πρόοδο», ενώ ευχαρίστησε για τη διαμεσολάβησή τους το Πακιστάν και το Κατάρ. «Η συμφωνία μπορεί τώρα να ανοίξει τον δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής (…)Το Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν οριστικά και πλήρως για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Περαιτέρω διαπραγματεύσεις τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα τερματίσει οριστικά και κατά τρόπο ελέγξιμο το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα. Η συμφωνία πρέπει επίσης να ισχύει και στον Λίβανο. Είδαμε ξανά χθες πόσο σημαντικό είναι αυτό», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και επανέλαβε τη βούληση του Βερολίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει και να προωθεί τις σχετικές προσπάθειες. «Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να εγγυηθούμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Θα το κάνουμε όταν θα υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις», ξεκαθάρισε.

Ο καγκελάριος περιέγραψε ακόμη τη γεωπολιτική κατάσταση ως «δοκιμασία αντοχής» για την παγκόσμια οικονομία και ανέδειξε την ανάγκη η G7 να εκπονήσει κοινή στρατηγική για «αξιόπιστες εμπορικές σχέσεις» και «δίκαιο ανταγωνισμό». Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους νέους γεωπολιτικούς κινδύνους «από κοινού, όπου είναι δυνατόν», συνέχισε ο κ. Μερτς και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της συνεργασίας σε βασικά ζητήματα όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. «Όλα αυτά μπορούν να μας κάνουν πιο ανθεκτικούς. Σταθεροποιούν επίσης τη διεθνή τάξη», εκτίμησε.

Στο Εβιάν, επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος, πρέπει να συζητηθεί και η περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της G7. Χαιρέτισε μάλιστα την πρωτοβουλία του οικοδεσπότη Εμανουέλ Μακρόν να προσκαλέσει ηγέτες από την Ινδία, τη Βραζιλία, την Κορέα, χώρες του Κόλπου και της Αφρικής. Επιπλέον, ανέφερε, είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, «σε διατλαντικό και ευρωπαϊκό ομαδικό πνεύμα», ζήτημα στο οποίο η Γερμανία διαδραματίζει, όπως είπε, σημαντικό ρόλο.

Ο κ. Μερτς επαίνεσε όμως και τη γερμανογαλλική σχέση, διαβεβαιώνοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν από κοινού να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις σε πολλά πεδία. «Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, η γερμανογαλλική σχέση και η γερμανογαλλική φιλία είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Γνωρίζετε ότι είμαι προσωπικά προσηλωμένος σε αυτό και θα παραμείνω, από βαθιά πεποίθηση ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι σημαντικοί μοχλοί για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και για την κοινή μας διατλαντική σχέση», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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