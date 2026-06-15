Επίσημη η «βόμβα» Νικ Καλάθη στον ΠΑΟΚ

Την ολοκλήρωση μιας πραγματικά σπουδαίας μεταγραφής, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (15/06) ο ΠΑΟΚ!

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο «δικέφαλος του βορρά» γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νικ Καλάθη, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του με ποιότητα και εμπειρία ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο ομογενής γκαρντ, που το Σάββατο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτίζαν, έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους».

Πηγή: skai.gr

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