Ένας Γερμανός Ιππότης για τα Τρία Λιοντάρια της Αγγλίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από τις αρχές του 2025, ο Γερμανός Τόμας Τούχελ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αγγλίας, διαδεχόμενος τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ οδήγησε την Εθνική Αγγλίας σε δύο τελικούς EURO το 2021 και το 2024, τους οποίους όμως έχασε από Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα.

Οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις Αγγλίας-Γερμανίας σε μεγάλες διοργανώσεις αναδεικνύονται από τα μέσα ενημέρωσης σε σημαντικά γεγονότα με ιστορική και πολιτισμική διάσταση, προκαλώντας ένταση και σκληρούς ανταγωνισμούς.

Η πορεία της Εθνικής Αγγλίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα άνοιξη ή σε έναν νέο παγετό τη σχέση με τη Γερμανία, πατρίδα του προπονητή της ομάδας, Τόμας Τούχελ.Για τα βρετανικά ταμπλόιντ οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις Αγγλίας-Γερμανίας, ειδικά σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Μουντιάλ ή το EURO, αποτελούν πραγματικά ένα «θείο δώρο». Τότε μπορούν, ειδικά πριν από τους αγώνες, να ανασύρουν όλα τα πολεμικά κλισέ που μπορούν να σκεφτούν σε έναν άτυπο διαγωνισμό για την πιο ευφάνταστη εκδοχή ενός… Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου με όπλο την μπάλα.



Δύο χαμένοι τελικοί

Πηγή: Deutsche Welle

Δεν είναι λοιπόν και το πιο αυτονόητο πράγμα ότι από τις αρχές του 2025 στην τεχνική ηγεσία των «Τριών Λιονταριών», της Εθνικής Ομάδας της χώρας, βρίσκεται ένας Γερμανός: Ο 53χρονος Τόμας Τούχελ διαδέχτηκε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, που είχε καταφέρει μετά από χρόνια να δημιουργήσει ένα ισχυρό και, κυρίως, δεμένο σύνολο και να το οδηγήσει σε δύο τελικούς EURO, τους οποίους όμως έχασε. Τo 2021 από την Ιταλία στα πέναλτι και το 2024 από την Ισπανία. Αναγκάστηκε λοιπόν να αποχωρήσει.Καταλαβαίνει κανείς ότι ο πήχης είναι ψηλά για τους οπαδούς που συνηθίζουν να αποκαλούν τη χώρα τους «πατρίδα του ποδοσφαίρου» και θέλουν να φέρουν το τρόπαιο στο «σπίτι του». Έχουν περάσει 60 χρόνια από τη μοναδική κατάκτηση του Κυπέλλου, μέσα στο Γουέμπλεϊ με το ιστορικό εκείνο γκολ του Τζεφ Χαρστ, που ακόμα αμφισβητείται από τους Γερμανούς και αποτελεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο ενίσχυσης της ποδοσφαιρικής εχθρότητας. Αυτό που θα θεωρήσουν λοιπόν ως επιτυχία στο «νησί» δεν είναι τίποτα λιγότερο από τη νίκη στον τελικό. Μπορεί να το πετύχει αυτό ένας Γερμανός καθοδηγητής;Στο παρελθόν έχουν υπάρξει «μη Βρετανοί» προπονητές της Εθνικής Αγγλίας, όπως ο Σουηδός Σβεν-Γκόραν Έρικσον ή ο Ιταλός Φάμπιο Καπέλο. Αλλά ένας Γερμανός;Μόνο ένας Σκωτσέζος θα ήταν χειρότεροςΟι παλιότεροι μπορεί να θυμούνται τον Άγγλο ποδοσφαιριστή Τόνι Γούντκοκ, o οποίος αποτέλεσε κατά κάποιον τρόπο ένα «εξωτικό είδος» ποδοσφαιριστή, αφού έπαιξε για τέσσερα χρόνια (1986-1990) στις δύο ομάδες της Κολωνίας (FC Köln & Fortuna) στη Γερμανία, σε μια εποχή που οι ξένοι δεν ήταν πλειονότητα στις ομάδες ποδοσφαίρου όπως σήμερα. Σε ένα πρόσφατο σχόλιό του στο γερμανικό περιοδικό «11 Freunde» παραδέχτηκε και αυτός ότι, παρά την ιδιαίτερα στενή σχέση του με τη Γερμανία, ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικός στο πρώτο άκουσμα της επιλογής του Τούχελ από την Αγγλική Ομοσπονδία. «Μόνο αν διάλεγαν Σκωτσέζο θα ήταν χειρότερο» ήταν η αντίδρασή του, αφού η αντιπαλότητα της Αγγλίας με τη Σκωτία ξεπερνάει μάλλον, έστω και στο νήμα, ακόμα και εκείνη με τη Γερμανία.Δεν ήταν μόνο η εθνικότητα του Τούχελ, αλλά και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχε καταφέρει να τσακωθεί με τις διοικήσεις όλων των μεγάλων ομάδων από τις οποίες πέρασε και να διακόψει τη συνεργασία του μαζί τους πρόωρα: Ντόρτμουντ 2017, Παρί Σεν Ζερμέν 2020, Τσέλσι 2022, Μπάγερν 2024. Eιδικά το πέρασμά του από την Αγγλία, στον πάγκο των «μπλε του Λονδίνου», διακόπηκε άδοξα και ενώ πολλοί έλπιζαν ότι θα βάδιζε στα χνάρια του άλλου Γερμανού προπονητή, του Γιούργκεν Κλοπ, τον οποίο μάλιστα είχε διαδεχθεί στην Ντόρτμουντ και θα μακροημέρευε στον πάγκο της Τσέλσι, όπως κατάφερε ο Κλοπ στη Λίβερπουλ. Μια ήττα από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ του κόστισε τελικά την καρέκλα. Πρόλαβε πάντως να κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ το 2021 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, στο Πόρτο.Πολιτική χαμηλών τόνωνΑναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Αγγλίας, ο Τούχελ επέλεξε σοφά σκεπτόμενος να ακολουθήσει μια σχετικά «σιωπηρή» τακτική, προφανώς για να αποφύγει τη ρήξη με τον -πάντα έτοιμο να «κατασπαράξει» προπονητές- αγγλικό Τύπο. Πάντως, οι επιλογές του για την 26άδα των παικτών στο Μουντιάλ κάθε άλλο παρά ασχολίαστες έμειναν, αφού άφησε εκτός αποστολής κάποια γνωστά ονόματα που όλοι θεωρούσαν ως «στάνταρ». Προτίμησε νέα πρόσωπα που είχαν ξεχωρίσει την περασμένη σεζόν με τις εμφανίσεις τους. Είναι ένα ρίσκο που προφανώς πήρε εν γνώσει του. Έτσι κι αλλιώς, όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Όπως έγραψε πάλι ο Γούντκοκ, «αν πάρει το Κύπελλο, τότε θα τον χρίσουμε Ιππότη».Αυτό θα μπορούσε να φέρει μια «άνοιξη» στις σχέσεις των δύο χωρών και να ανατρέψει πολλά από τα παραδοσιακά αγγλικά κλισέ κατά των Γερμανών, οι οποίοι βέβαια σε αυτήν την περίπτωση θα έχουν να ασχοληθούν με το μέλλον του δικού τους προπονητή, του επίσης αμφισβητούμενου 39χρονου Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Αν πάλι αποτύχουν και οι δύο, το πιο παράδοξο σενάριο θα ήταν να επιστρέψει ο Τούχελ στην πατρίδα του παίρνοντας τη θέση του Νάγκελσμαν. Ευκαιρία να εξασκηθούν σε αναλύσεις όσοι γράφουν για τα τερτίπια της μπάλας.

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