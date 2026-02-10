Αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τη διαδικασία ασύλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχεία απόρριψη αιτημάτων ασύλου και την πιθανή μεταφορά των αιτούντων άσυλο σε χώρες με τις οποίες έχουν ελάχιστη ή καμία σχέση.

Το νέο αυστηροποιημένο κείμενο κανόνων, το οποίο απαιτεί την τελική τυπική έγκριση των 27 χωρών-μελών, σηματοδοτεί την απότομη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής του μπλοκ, η οποία διαμορφώθηκε μετά την εισροή άνω του 1 εκατ. προσφύγων και μεταναστών την περίοδο 2015-2016.

Η έγκριση των αλλαγών της διαδικασίας ασύλου προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε υποβάθμιση των δικαιωμάτων ασύλου βάσει της Σύμβασης του 1951, που απαγορεύει την επιστροφή αιτούντων άσυλο σε χώρες όπου μπορεί να κινδυνεύουν.

Οι αλλαγές του εγκρίθηκαν

Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 408 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 60 αποχές, ενέκρινε τη δημιουργία ενωσιακού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης τη συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, με 396 υπέρ, 226 κατά και 30 αποχές.

Ο νέος πανευρωπαϊκός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής θα επιτρέψει την ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου από υπηκόους των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, δηλαδή Μπανγκλαντές, Κολομβία, Αίγυπτος, Κόσοβο, Ινδία, Μαρόκο και Τυνησία. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, εναπόκειται στον εκάστοτε αιτούντα να αποδείξει ότι η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί λόγω βάσιμου φόβου δίωξης ή κινδύνου σοβαρής βλάβης σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα του.

Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες θα θεωρούνται επίσης ασφαλείς χώρες καταγωγής, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις. Ως τέτοιες περιστάσεις θα λογίζονται, πρώτον, η αδιάκριτη άσκηση βίας στο πλαίσιο ένοπλης σύγκρουσης, δεύτερον, ποσοστό αναγνώρισης ασύλου σε επίπεδο ΕΕ άνω του 20% για τους πολίτες τους και τρίτον, η ύπαρξη οικονομικών κυρώσεων λόγω ενεργειών που επηρεάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Με βάση τους νέους κανόνες, τα κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να απορρίπτουν αίτηση ασύλου αν το πρόσωπο θα μπορούσε να έχει λάβει προστασία σε χώρα που η Ένωση θεωρεί ασφαλή, βάσει του νέου ενωσιακού καταλόγου.

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ να δημιουργούν «κόμβους επιστροφών» εκτός ΕΕ, όπως εκείνους που έχει συστήσει η Ιταλία στην Αλβανία.

Οι αλλαγές προκύπτουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, γνωστό ως Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (Migration Pact), που εγκρίθηκε το 2023, αλλά δεν αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως πριν από τον Ιούνιο του 2026.

Αύξηση της αντιμεταναστευτικής ρητορικής

Η αντιμεταναστευτική ρητορική έχει ενταθεί σε όλη την ΕΕ από τότε που πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως από τη Συρία, έφτασαν μέσω Μεσογείου το 2015.

Το κλίμα αυτό αύξησε τη στήριξη προς δεξιά εθνικιστικά κόμματα, ωθώντας τις κυβερνήσεις να υιοθετούν ολοένα και πιο περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης, με έμφαση στις επιστροφές.

«Αυτά τα νέα κείμενα αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην απανθρωποποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπατώντας θεμελιώδη δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων», σημείωσε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Μελίσα Καμαρά.

«Το κείμενο για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης θα θέσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε θέση υψηλού κινδύνου. Τρίτες χώρες θα χαρακτηρίζονται ασφαλείς παρά την εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.