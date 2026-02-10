Επεισόδια στην Αυστραλία για την επίσκεψη Χέρτσογκ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ιτζάκ Χέρτσογκ επισκέπτεται την Αυστραλία για να αποτίσει φόρο τιμής στους 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπόντι Μπιτς.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω βίαιων επεισοδίων και συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο Σίδνεϋ.

Υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις για το αν έπρεπε να γίνει αυτή η επίσκεψη κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω των εντάσεων.

Εν μέσω βιαιοτήτων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, αλλά και αντιπαράθεσης για το αν έπρεπε ή όχι να γίνει αυτή ειδικά την περίοδο, πραγματοποιείται από χθες η επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία του προέδρου του Ισραήλ, Ιτζάκ Χέρτσογκ.



Τη Δευτέρα το βράδυ, στο κέντρο του Σίδνεϊ σημειώθηκαν βίαια επεισόδια σε διαδήλωση κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου. Υπήρξαν έντονες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Οπτικό υλικό που ήρθε στο φως δείχνει αστυνομικές δυνάμεις να κινούνται επιθετικά εναντίον του πλήθους και να χτυπούν διαδηλωτές.



Μεταξύ όσων δήλωσαν ότι τραυματίστηκαν ήταν και η πολιτειακή γερουσιαστής των Πρασίνων, Άμπιγκεϊλ Μπόιντ, η οποία άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νομικής προσφυγής κατά της αστυνομίας και κατά παντός κάθε υπευθύνου.



Σύμφωνα με την αστυνομία, 27 άτομα συνελήφθησαν, από τα οποία εννέα αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ενώ δέκα αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις.

«Οι αστυνομικοί επέδειξαν αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση»

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε σήμερα (Τρίτη) ότι οι αστυνομικοί επέδειξαν «αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση», συμπληρώνοντας πως «έκαναν ό,τι χρειαζόταν». Τις ενέργειες της αστυνομίας δικαιολόγησαν τόσο ο ομοσπονδιακός όσο και ο πολιτειακός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανίζι και Κρις Μινς, αντίστοιχα.



Νωρίτερα χθες, οι διοργανωτές της κινητοποίησης δεν κατάφεραν να κερδίσουν την προσφυγή τους στο δικαστήριο, με την οποία επιδίωκαν να ακυρώσουν τις αυξημένες εξουσίες που έδιναν στην αστυνομία τη δυνατότητα να περιορίσει το δικαίωμά τους στη διαδήλωση κατά την παρουσία του Ιτζάκ Χέρτσογκ.



Πλάνα από τη διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο (Town Hall) του Σίδνεϋ και τους γύρω δρόμους καταγράφουν επαναλαμβανόμενες σωματικές αντιπαραθέσεις, με σκηνές όπου αστυνομικοί γρονθοκοπούν διαδηλωτές και απομακρύνουν βίαια μουσουλμάνους άνδρες την ώρα που προσεύχονταν.



H αστυνομία έκανε λόγο για συμμετοχή στην εκδήλωση 6.000 ατόμων, ενώ εκπρόσωποι των διοργανωτών ανεβάζουν τον αριθμό έως και τις 50.000.

Στο Μπόντι Μπιτς ο Χέρτσογκ

Ο Ισραηλινός πρόεδρος αφίχθη στο Σίδνεϊ την Δευτέρα το πρωί και η πρώτη του κίνηση ήταν να μεταβεί στην παραλία του Μπόντι, εκεί όπου έγινε το μακελειό στις 14 Δεκεμβρίου με 15 νεκρούς -ανάμεσά τους και ένα δεκάχρονο κορίτσι- που παρευρίσκονταν σε εβραϊκή θρησκευτική τελετή.



Στη συνέχεια της ημέρας και έως το βράδυ, ο κ. Χέρτσογκ παρέστη σε άλλες εκδηλώσεις και είχε επαφές με πολιτικούς εκπροσώπους και μέλη της εβραϊκής παροικίας. Η αυστραλιανή κυβέρνηση του απηύθυνε πρόσκληση υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη θα συνέβαλε στην επούλωση των πληγών της εβραϊκής κοινότητας, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.



Διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις. Ο κ. Χέρτσογκ θα επισκεφθεί επίσης την Καμπέρα και τη Μελβούρνη. Η επίσκεψή του γίνεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.



Ο Τζος Λις της οργάνωσης Palestine Action Group χαρακτήρισε τα χθεσινά επεισόδια ως τα «χειρότερα» που έχει συναντήσει τα τελευταία χρόνια. «Θα έπρεπε να είχαμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε πορεία», δήλωσε στη δημόσια ραδιοφωνία ABC.

«Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Πρόσθεσε ακόμα ότι «όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», αν η πολιτειακή κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) είχε επιτρέψει να γίνει η πορεία από το Δημαρχιακό Μέγαρο προς το πολιτειακό κοινοβούλιο ή το παραπλήσιο Χάιντ Παρκ.



Να σημειωθεί πως μετά την τρομοκρατική επίθεση, όπως αποφάνθηκαν οι αρχές, του Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας θέσπισε περιορισμούς στις δημόσιες κινητοποιήσεις και, λίγες ημέρες πριν από τη διαδήλωση της Δευτέρας, ενεργοποίησε πρόσθετες εξουσίες για «μεγάλες εκδηλώσεις», οι οποίες στην πράξη δίνουν στην αστυνομία τη δυνατότητα να αποκλείει ζώνες της πόλης. Το πλαίσιο αυτό επέτρεπε τη συγκέντρωση, όχι όμως και την πραγματοποίηση πορείας.



Η προσπάθεια των διαδηλωτών να ακυρωθεί δικαστικά η εφαρμογή των συγκεκριμένων εξουσιών απορρίφθηκε μόλις τριάντα λεπτά πριν ξεκινήσει η κινητοποίηση.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.