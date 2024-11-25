Οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό και στην Ουκρανία αποτελούν τα κύρια θέματα της ατζέντας των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (G7), οι οποίοι συναντώνται σήμερα και αύριο στο Φιούτζι και στο Ανάνι, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη.

Κατά τη σημερινή ημέρα των εργασιών, κύριο βάρος δίδεται στο Μεσανατολικό και ειδικότερα στη στήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, στην ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό και στη μελλοντική πολιτική σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, βάσει της λύσης «δυο κράτη για δυο λαούς».

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7, παράλληλα, θεωρούν απόλυτα αναγκαίο να αναληφθούν πρωτοβουλίες που να οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

Με πρωτοβουλία της Ιταλίας θα συζητηθεί επίσης και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης με την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και ηγετικού στελέχους της Χαμάς.

«Στηρίζουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αλλά πρέπει να δρα βασιζόμενο στο δίκαιο και όχι στην πολιτική. Έχω κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την χρησιμότητα της επιλογής αυτής του Δικαστηρίου σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να πετύχουμε την ειρήνευση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Αύριο, οι επικεφαλής των διπλωματιών των επτά ισχυρότερων χωρών της Δύσης θα εξετάσουν το θέμα της Ουκρανίας, με συμμετοχή στις εργασίες του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σουμπίνα. Πρόκειται να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσει να παρέχεται στήριξη στο Κίεβο, υπό το φως της ανησυχητικής κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων, των νέων κινήσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν στο άκρως ευαίσθητο πεδίο των πυρηνικών όπλων και της συμμετοχής στις πολεμικές επιχειρήσεις στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα. Πρόκειται να γίνει, επίσης, αναλυτική αναφορά και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο της διεθνούς διάσκεψης η οποία θα διοργανωθεί στη Ρώμη τον προσεχή Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.