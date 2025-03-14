G7: Προειδοποιεί τη Ρωσία για περαιτέρω κυρώσεις εάν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός

Τα κράτη της ομάδας των Επτά (G7) τόνισαν την Παρασκευή την ανάγκη για ισχυρές «ρυθμίσεις ασφαλείας» ώστε να διασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, προειδοποιώντας τη Μόσχα να ακολουθήσει το Κίεβο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με ένα τελικό προσχέδιο δήλωσης.



«Τα μέλη της G7 καλούν τη Ρωσία να ανταποδώσει συμφωνώντας σε μια κατάπαυση του πυρός επί ίσοις όροις και εφαρμόζοντάς τη πλήρως», ανέφεραν οι χώρες της G7, που περιλαμβάνουν τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο τελικό προσχέδιο δήλωσης που δημοσίευσε το Reuters.

Το προσχέδιο, που εγκρίθηκε από ανώτερους διπλωμάτες, χρειάζεται το πράσινο φως από τους υπουργούς, δήλωσαν αξιωματούχοι της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 τήρησαν σκληρή στάση και για την Κίνα σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, δηλώνοντας την αντίθεσή τους σε οποιεσδήποτε μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo στα στενά της Ταϊβάν με βία ή εξαναγκασμό, σύμφωνα πάντα με το τελικό προσχέδιο δήλωσης.



Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, που συναντήθηκαν στην απομακρυσμένη τουριστική πόλη La Malbaie του Καναδά, αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν επίσης ότι ανησυχούν σοβαρά για την κατάσταση στην Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Ακόμα, καταδικάζονται η αυξανόμενη χρήση αυθαίρετων συλλήψεων και οι απόπειρες δολοφονίας από το Ιράν ως εργαλείο καταναγκασμού.



Τα κράτη της G7, που αποτελούν τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρουν δήλωσή τους ότι η Τεχεράνη αποτελεί βασική πηγή αστάθειας στη Μέση Ανατολή και την προέτρεψαν να επιστρέψει στη διπλωματία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.



