Γερμανία: Ιστορική συμφωνία για το χρέος μεταξύ CDU, SPD και Πρασίνων

Το CDU/CSU του νικητή των γερμανικών εκλογών Φρίντριχ Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν επί της αρχής με τους Πράσινους στο θέμα της μαζικής αύξησης του κρατικού δανεισμού ενόψει της ψηφοφορίας στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ.

Την είδηση ​​μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι ορισμένες λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία.

Το σχέδιο για τη μεταρρύθμισης του χρέους, που υποβλήθηκε από κοινού από το CDU/CSU και το SPD, εξαιρεί τις αμυντικές δαπάνες από το φρένο του χρέους.

Επιπλέον, θα δημιουργήσει ένα ειδικό ταμείο 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές.

Πηγή: skai.gr

