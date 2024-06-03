Η πρόταση κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν θέτει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώπιον ενός διλήμματος: Να πει ναι στη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς ή να διατηρήσει την κυβερνητική του πλειοψηφία και την παραμονή του στην εξουσία;

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, καθώς αντιμετωπίζει αυτή την επιλογή, ο Νετανιάχου ψάχνει επίσης έναν τρόπο να αποφύγει την απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, για μήνες, ο Νετανιάχου έχει καταφέρει να εξισορροπήσει ανάμεσα στις δύο επιλογές, αρνούμενος ακόμη και να σκεφτεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στη Χαμάς και τις «παραληρητικές απαιτήσεις» της για την κατάρρευση των προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων.

Ο εγκλωβισμός του Νετανιάχου

Αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παρουσίασε δημόσια την τελευταία πρόταση κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ την Παρασκευή, μια πρόταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη εκεχειρία και την οποία η Χαμάς ενδέχεται να αποδεχθεί, ο Νετανιάχου είναι πλέον εγκλωβισμένος.

«Πιστεύω ότι ο Μπίμπι βρίσκεται στη γωνία τώρα», είπε ο Αβίβ Μπουσίνσκι, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του πρωθυπουργού. Ο Μπάιντεν «αναγκάζει τον Μπίμπι να αφαιρέσει τη μάσκα του και να πει: «Εντάξει, τώρα είναι η ώρα. Είστε υπέρ μιας συμφωνίας;», αναφέρει ο ίδιος.

Καθώς το Ισραήλ αναμένει την απάντηση της Χαμάς στην τελευταία πρόταση, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και άλλα ακροδεξιά μέλη του συνασπισμού του Νετανιάχου απειλούν να αποσυρθούν από την κυβέρνηση και να προκαλέσουν την κατάρρευσή της εάν ο πρωθυπουργός συμφωνήσει στην πρόταση Μπάιντεν.

Εν μέσω των απειλών από τη δεξιά πλευρά του, ο Νετανιάχου προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την τελευταία πρόταση κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας στον Μπεν Γκβίρ και σε άλλους ότι οι όροι της συμφωνίας δεν είναι όπως τους όρισε ο Μπάιντεν. Ενώ ο Μπάιντεν παρουσίασε ξεκάθαρα την πρόταση ως τον τρόπο τερματισμού του πολέμου, ο Νετανιάχου επιμένει ότι το Ισραήλ δεν θα τερματίσει τον πόλεμο έως ότου εξαλειφθεί η Χαμάς.

Οι προσπάθειές του να πείσει τους ακροδεξιούς υπουργούς προκειμένου να αποφύγει την επιλογή μεταξύ μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της επιβίωσης της κυβέρνησής του, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει. Ο Μπεν Γκβιρ εμφανίστηκε τη Δευτέρα πεπεισμένος ότι ο Νετανιάχου έχει κάτι να κρύψει, καθώς είπε ότι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να τηρήσει τη δέσμευσή του και να του δείξει το προσχέδιο της πρότασης.

Εάν ο Μπεν Γκβιρ ή ο υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριχ δεν υποχωρήσουν στις απειλές τους ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, ο Νετανιάχου θα βρεθεί αντιμέτωπος με το δίλημμα που αποφεύγει.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ προσφέρθηκε να παράσχει ένα «δίχτυ ασφαλείας» για να διατηρήσει την κυβέρνηση στην εξουσία προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά κάτι τέτοιο θα έδινε επίσης στον Λάπιντ τα κλειδιά για την πρόκληση πρόωρων εκλογών μόλις εφαρμοστεί η συμφωνία.

Ακριβώς όπως συνέβη τους τελευταίους οκτώ μήνες, η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου μπορεί να επιτευχθεί με τη συνέχιση του πολέμου και την άπιαστη επιδίωξή του για ολοκληρωτική νίκη επί της Χαμάς, αναφέρει στο δημοσίευμά του το CNN.

Η χρονική συγκυρία

Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου καλείται να επιλέξει μεταξύ της επιβίωσης της κυβέρνησής του και της συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων σε μια χρονική συγκυρία που τα ποσοστά του έχουν αρχίσει να βελτιώνονται. Για πρώτη φορά φέτος, ο Νετανιάχου ξεπέρασε τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο Μπένι Γκαντζ στην προτίμηση των Ισραηλινών για πρωθυπουργό, συγκεντρώνοντας ποσοστό από 36% έως 30%, σύμφωνα με έρευνα του Channel 12 την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, και άλλες πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα Εθνική Ενότητα του Γκαντζ παραπαίει, ενώ το Λικούντ του Νετανιάχου σημειώνει μέτρια ποσοστά. Σε περίπτωση εκλογών, η Εθνική Ενότητα θα εξακολουθούσε να κέρδιζε πολλές έδρες στην Κνεσέτ, αλλά το πλεονέκτημα των 19 εδρών του κόμματος έναντι του Λικούντ τον Δεκέμβριο έχει πέσει στις τέσσερις έδρες στη δημοσκόπηση του Channel 12 της περασμένης εβδομάδας.

Η βελτίωση της πολιτικής θέσης του Νετανιάχου συνέπεσε με την αύξηση της διεθνούς καταδίκης απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν φέρει τον Νετανιάχου σε πλεονεκτική θέση στο εσωτερικό, ο ρόλος του οποίου αναδεικνύεται σε ρόλο υπερασπιστή του Ισραήλ. Αντίθετα, η απειλή του Γκαντζ να εγκαταλείψει το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο λόγω της έλλειψης μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Νετανιάχου στη Γάζα φαίνεται να αποτελεί την αιτία της πτώσης των ποσοστών του.

Μια δημοσκόπηση του Channel 11 του Ισραήλ τη Δευτέρα κατέδειξε ότι το 40% των Ισραηλινών υποστηρίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το 27% να είναι αντίθετο και το 33% να δηλώνει ότι «δεν είναι σίγουρο».

Ακόμη κι αν ο Νετανιάχου θεωρεί ότι εντός της κυβέρνησής του υπερισχύει η απόφαση υπέρ της συνέχισης του πολέμου από εκείνη της επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η ομιλία Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα τον αναγκάζει να υπερβεί τις αντιρρήσεις και να προχωρήσει πέραν των όποιων εσωτερικών ενστάσεων.

«Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι στο Ισραήλ που δεν θα συμφωνήσουν με αυτό το σχέδιο και θα ζητήσουν να συνεχιστεί ο πόλεμος επ' αόριστον. Μερικοί είναι ακόμη και στον κυβερνητικό συνασπισμό», είπε ο Μπάιντεν. «Λοιπόν, προέτρεψα την ηγεσία στο Ισραήλ να σταθεί πίσω από αυτή τη συμφωνία, παρά τις όποιες πιέσεις προκύψουν».

Αλλά ένα βασικό ερώτημα παραμένει: Θα αναγκάσει η Χαμάς τον Νετανιάχου να προβεί στην επιλογή την οποία καλείται να κάνει τώρα; Ή μήπως ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, θα προσφέρει στον Νετανιάχου μια έξοδο διαφυγής;

Η Χαμάς είπε ότι είδε την πρόταση του Μπάιντεν «θετικά», αλλά δεν έχει ακόμη υποβάλει την επίσημη απάντησή της.

Ενώ η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για να μικρύνει το χάσμα με τις απαιτήσεις της Χαμάς, μεταξύ άλλων προβλέποντας ένα σαφές μονοπάτι για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, εξακολουθεί να μην ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις.

Επιτρέπει την παράταση μιας αρχικής περιόδου εκεχειρίας έξι εβδομάδων για όσο διάστημα τα μέρη πρέπει να διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία που περιλαμβάνει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα σε μια δεύτερη φάση της συμφωνίας. Αλλά δεν απαιτεί από το Ισραήλ να δεσμευτεί για μόνιμη κατάπαυση του πυρός εκ των προτέρων.

Η άρνηση της Χαμάς να συμβιβαστεί σε αυτό το σημείο και να υπογράψει αυτή τη συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει τον Νετανιάχου να ξεκολλήσει και να βυθίσει τη Γάζα σε πολλούς μήνες πολέμου.

Πηγή: skai.gr

