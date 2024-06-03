Στη νότια Γερμανία, σε πολλές περιοχές της Βαυαρίας και της Βάδης-Βυρτεμβέργης, η κατάσταση επιδεινώθηκε τη νύχτα με τις πλημμύρες να προκαλούν υπερχείλιση ποταμών και κατάρρευση φραγμάτων. Στην περιφέρεια Πφαφενχόφεν περίπου 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά την κατάρρευση φράγματος, αναφέρουν οι αρχές, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι κλήθηκαν να μεταφερθούν στους πάνω ορόφους των σπιτιών τους. Στο μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η πόλη Ρέγκενσμπουργκ. Σύμφωνα με τις αρχές αγνοούνται τουλάχιστον δύο άτομα, μία κάτοικος και ένας εθελοντής πυροσβέστης.

Ο απεσταλμένος της DWστη Βαυαρία στην περιοχή γύρω από την πόλη Άουγκσμπουργκ αναφέρει ότι για τους περισσότερους κατοίκους η έκταση της πλημμύρας αποτελεί έκπληξη. Στο Ντίντορφ, 30 χιλιόμετρα βορείως του Άουγκσμπουργκ, έσπασαν ένα ανάχωμα και ένα φράγμα. Οι πλημμύρες δείχνουν προς το παρόν να υποχωρούν. Στην Πυροσβεστική όμως κανείς δεν μιλά για τερματισμού της κατάστασης συναγερμού. Προφανώς επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις και τις επόμενες ώρες.

Μαθήματα από τις πλημμύρες του Αρ

Ο Φίλιπ Νιγκλ, επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης της μικρής κωμόπολης, δηλώνει στο μικρόφωνο της DW: «Η εφαρμογή Nina της Πολιτικής Προστασίας λειτούργησε, όπως και οι σειρήνες προειδοποίησης καταστροφών. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες το 2021 στη κοιλάδα του Αρ με πάνω από 130 νεκρούς αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό μας για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Σήμερα διαθέτουμε φορτηγό που περνά μέσα από βαθιά νερά. Έτσι μεταφέραμε πολλούς κατοίκους σε ασφαλή σημεία».

Όσοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και δεν βρήκαν στέγη σε συγγενείς και φίλους πέρασαν την νύχτα στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου του Ντίντορφ. Στην πόλη Άουγκσμπουργκ, το εκθεσιακό κέντρο μετατράπηκε σε κέντρο υποδοχής με δυνατότητα φιλοξενίας 300 πληγέντων. Στο κλειστό γήπεδο έχουν βρει καταφύγιο μεταξύ άλλων η Σαμπίνε Φίσερ και οι ηλικιωμένοι γονείς της από το χωριό Κούλενταλ.

Η ίδια διηγείται ότι στις 2 τα ξημερώματα το ποταμάκι που περνά κοντά στο σπίτι τους φούσκωσε και είχε αρχίσει να εισχωρεί στο υπόγειο του σπιτιού τους: «Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Η Σμούτερ, το ποταμάκι πίσω από το σπίτι μας, έχει συνήθως πλάτος 70 με 80 εκατοστά. Λόγω των βροχοπτώσεων, όμως, έφθασε τα τρεισήμισι μέτρα πλάτος. Έγινε κανονικό ποτάμι που πλημμύρισε τα πάντα».

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

