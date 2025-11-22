Η Νότια Αφρική έχει επιδιώξει να διατηρήσει την ακεραιότητα και το κύρος της Ομάδας των 20 κορυφαίων οικονομιών, δήλωσε ο Πρόεδρός της, Σιρίλ Ραμαφόζα, το Σάββατο στην εναρκτήρια ομιλία του στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, σημειώνει το Reuters.

Πρόσθεσε ότι η Νότια Αφρική έχει επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του παγκόσμιου νότου και της αφρικανικής ηπείρου έχουν αποτυπωθεί στην ατζέντα της G20.

Επιπλέον, σημείωσε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους των χωρών με χαμηλό εισόδημα.

Ο Ραμαφόζα τόνισε επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το κλίμα και τη σημασία της αξιοποίησης κρίσιμων ορυκτών.

