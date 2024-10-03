Φυλάκιο της Χεζμπολάχ χτισμένο στο βουνό αποκαλύπτει δημοσιογράφος που είναι με τους IDF στο νότιο Λίβανο.

«Σε τούνελ και δωμάτια σαν αυτό, οι Ισραηλινοί λένε ότι βρίσκουν ιρανικά όπλα που μεταφέρθηκαν λαθραία πρώτα στη Συρία και μετά στο νότιο Λίβανο», αναφέρει ο δημοσιογράφος του Fox Νews καθώς περπατά μέσα από μια σήραγγα λαξευμένη σε βράχο κοντά σε θέση της Χεζμπολάχ.

Σημειώνει ότι για να φτάσουν στο σημείο, που όπως λέει, απέχει λιγότερο από ένα μίλι από τα σύνορα, τα στρατεύματα έπρεπε να διασχίσουν ναρκοπέδια και να περπατήσουν μέσα από δύσκολα εδάφη.

Ο IDF επιχειρεί εντός του Λιβάνου από το βράδυ της Δευτέρας, όταν η 98η Μεραρχία πέρασε τα σύνορα για να κατεδαφίσει την υποδομή της ένοπλης οργάνωσης με στόχο, όπως αναφέρει, να επιστρέψουν με ασφάλεια οι δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Ισραηλινοί στα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι σκοπεύει να τελειώσουν οι επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό και επανέλαβε χθες ότι οποιοδήποτε σπίτι που χρησιμοποιείται από την λιβανέζικη οργάνωση για στρατιωτικούς σκοπούς θα είναι στόχος.

Πηγή: skai.gr

