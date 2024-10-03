Βόμβες φωσφόρου: Το όπλο που φαίνεται να χρησιμοποίησε ο Ισραήλ στη Βηρυτό

Εμπρηστικό όπλο υψηλής επικινδυνότητας αποτελούν οι οβίδες και βόμβες φωσφόρου που καταγγέλλει ο Λίβανος ότι χρησιμοποιήθηκαν από το Ισραήλ κατά την επίθεση στην περιοχή Αλ Μπασούρα στη Βηρυτό σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Μια από τις ισραηλινές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου έπληξε κέντρο του σιιτικού τρομοκρατικού κινήματος Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, στη Μπασούρα, στην καρδιά της πόλης, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) είπε ότι επαλήθευσε την εγκυρότητα βίντεο από τον Λίβανο στις 10 Οκτωβρίου και στη Γάζα στις 11 Οκτωβρίου ώστε να διαπιστώσει τις ενέργειες του Ισραήλ.

Ο Αχμεντ Μπεντσέμσι του HRW δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο λευκός φώσφορος που εκτοξεύεται από το πυροβολικό «μπορεί να κάψει σοβαρά ανθρώπους, σπίτια, χωράφια και πολιτικά κτίρια – οτιδήποτε βρίσκεται στη γύρω περιοχή».

Βιετνάμ 1966

Ο λευκός φώσφορος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προπετάσματος καπνού, φωτισμό και εμπρηστικά πυρομαχικά, όπως όλμοι ή χειροβομβίδες. Οι βόμβες φωσφόρου απαγορεύονται ρητά από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1980. Το Πρωτόκολλο III της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων απαγορεύει τη χρήση εμπρηστικών όπλων εναντίον στρατιωτικών στόχων που βρίσκονται μεταξύ αμάχων, παρότι το Ισραήλ δεν το έχει υπογράψει.

Ο λευκός φώσφορος αναφλέγεται ερχόμενος σε επαφή με τον αέρα. Είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για να φωτίσει τις εχθρικές θέσεις, γιατί, όταν εκρήγνυται, παράγει μεγάλη λάμψη και θερμαντική ενέργεια και όσοι εκτίθενται σε αυτόν καίγονται ολοσχερώς ή υφίστανται σοβαρότατα εγκαύματα.



Τα εγκαύματα από φώσφορο ενέχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω της απορρόφησης του φωσφόρου στο σώμα, προκαλώντας προβλήματα στο ήπαρ, τα νεφρά, την καρδιά και σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων.

Όταν χρησιμοποιείται στα πυρομαχικά, ο λευκός φώσφορος φτάνει θερμοκρασία έως 800 βαθμών Κελσίου, θερμοκρασία ικανή να λιώσει και μέταλλο.

Αμερικανικός στρατός 1980

Σημειώνεται ότι, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί πως παραβίασαν τη Σύμβαση της Γενεύης και στον πόλεμο που ξέσπασε μετά την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου στον θύλακα την περίοδο 2008–2009. Ο ισραηλινός στρατός αρνείται τις κατηγορίες.



Τα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου είναι πολύ διαδεδομένα, ως χειροβομβίδες και στο πυροβολικό. Μεταξύ άλλων, τα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Βιετνάμ και από τις ρωσικές δυνάμεις στον Πρώτο Πόλεμο της Τσετσενίας και στον Δεύτερο Πόλεμο της Τσετσενίας. Οι χειροβομβίδες λευκού φωσφόρου χρησιμοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ στο Βιετνάμ για να καταστρέψουν τα συγκροτήματα σήραγγας των Βιετκόνγκ, καθώς θα έκαιγαν όλο το οξυγόνο και θα έπνιγαν τους εχθρούς στρατιώτες που είχαν καταφύγει μέσα. Βρετανοί στρατιώτες έκαναν επίσης εκτεταμένη χρήση χειροβομβίδων λευκού φωσφόρου κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φώκλαντ για να εκκαθαρίσουν τις θέσεις της Αργεντινής. Ανάλογα πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις και στο Ιράκ.

Πηγή: skai.gr

