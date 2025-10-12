Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνδράμουν εδώ και μήνες την Ουκρανία σε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας να αποδυναμώσουν τη ρωσική οικονομία και να εξαναγκαστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών φέρεται να έχει παράσχει κρίσιμα δεδομένα στο Κίεβο για πλήγματα σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας -μεταξύ αυτών και διυλιστήρια- σε περιοχές μακριά από τη γραμμή του μετώπου, αναφέρουν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν το δημοσίευμα, ενώ καμία αντίδραση δεν υπήρξε ούτε από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μόσχα έχει ήδη κατηγορήσει την Ουάσινγκτον και το ΝΑΤΟ ότι παρέχουν συστηματικά πληροφορίες στην Ουκρανία. «Η χρήση ολόκληρης της υποδομής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τη συλλογή και μεταφορά πληροφοριών στους Ουκρανούς είναι προφανής», είχε δηλώσει πρόσφατα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πέσκοφ.

Σύμφωνα με τους FT, η αμερικανική συνδρομή δεν περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες στόχων, αλλά επεκτείνεται και σε κρίσιμες παραμέτρους σχεδιασμού –όπως η πορεία, το ύψος πτήσης, ο χρόνος και η τακτική των αποστολών– επιτρέποντας στα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να αποφεύγουν τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας.

Τρεις πηγές με γνώση της επιχείρησης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Ουκρανοί αξιωματούχοι επιλέγουν τους στόχους, ενώ η Ουάσινγκτον παρέχει πληροφορίες για τα «αδύναμα σημεία» των εγκαταστάσεων.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προσφέρουν στο Κίεβο πληροφορίες για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη ρωσική ενδοχώρα – ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες επιθέσεις. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ να συνεισφέρουν με αντίστοιχη υποστήριξη.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε το Σάββατο ότι είχε «θετική και παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα.

«Συζητήσαμε τρόπους ενίσχυσης της αεράμυνάς μας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν καλές επιλογές και σταθερές ιδέες για το πώς μπορούμε να ενισχυθούμε ουσιαστικά», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.