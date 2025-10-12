Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο στη θέση του διευθυντή του γραφείου προεδρικού προσωπικού του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με μία ανάρτησή που έκανε νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Ο Σκαβίνο αντικαθιστά τον Σέρτζιο Γκορ, που είναι ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία.

I am pleased to announce that the great Dan Scavino, in addition to remaining Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, will head the White House Presidential Personnel Office, replacing Sergio Gor, who did a wonderful job in that position, and will now become the… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

