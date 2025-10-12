Λογαριασμός
ΗΠΑ: Ο Νταν Σκαβίνο νέος διευθυντής του γραφείου προεδρικού προσωπικού στον Λευκό Οίκο

Ο Σκαβίνο αντικαθιστά τον Σέρτζιο Γκορ, που είναι ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία

Ο Λευκός Οίκος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον Αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο στη θέση του διευθυντή του γραφείου προεδρικού προσωπικού του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με μία ανάρτησή που έκανε νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Ο Σκαβίνο αντικαθιστά τον Σέρτζιο Γκορ, που είναι ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ κυβέρνηση Τραμπ
