Την πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά στη ρωσική επικράτεια, συζήτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, θέτοντας επί τάπητος το θέμα της εναέριας άμυνας της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει το σφυροκόπημα σε όλη την ουκρανική επικράτεια.

Οι Τόμαχοκ μπορούν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, ακόμη και την πρωτεύουσα Μόσχα. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι η αποστολή Tomahawk θα ανάγκαζε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η κλήση διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ήταν μία παραγωγική και θετική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζελένσκι συνεχάρη τον Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και είπε ότι αν αυτός ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί, «τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικού πολέμου».

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο Τραμπ για τις επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό μας σύστημα και εκτιμώ την προθυμία του να μας υποστηρίξει. Συζητήσαμε ευκαιρίες για την ενίσχυση της αεράμυνάς μας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε για να το διασφαλίσουμε αυτό», έγραψε ο Ζελένσκι στα social media.

«Υπάρχουν καλές επιλογές και σταθερές ιδέες για το πώς να μας ενισχύσουν πραγματικά. Πρέπει η Μόσχα να είναι έτοιμη για ειλικρινή διπλωματία. Aυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Μόσχα προειδοποιεί για σημαντική κλιμάκωση

Η συζήτηση για την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία έχει «ανάψει» τα τελευταία 24ωρα. Η Ρωσία έχει ήδη αντιδράσει, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον δώσει το «πράσινο φως», θα προκαλέσει την κλιμάκωση του πολέμου και θα επιδεινωθούν πολύ οι μεταξύ τους σχέσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «έχει κατά κάποιο τρόπο λάβει μια απόφαση» σχετικά με την πώληση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς σε χώρες του ΝΑΤΟ, προκειμένου να παραδοθούν στην Ουκρανία. Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες, ή κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Ο Τραμπ είπε ότι θέλει να μάθει τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ουκρανοί με τους πυραύλους προτού τους προμηθεύσει.

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk για πρώτη φορά από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα.

Οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι έχουν πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές από τους πυραύλους που έχει παραλάβει μέχρι στιγμής η Ουκρανία και μπορούν να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους, όπως αποθήκες όπλων. Εξοπλίζονται, μάλιστα, σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Κρίσιμη, για τις αποφάσεις σχετικά με τους πυραύλους Tomahawk, θεωρείται η αποστολή ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγλτον, την ερχόμενη εβδομάδα. Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο αρχηγός του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος θα συνοδέψει την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.





Πηγή: skai.gr

