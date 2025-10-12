Ολοένα και μεγαλώνει η αγωνία φίλων και συγγενών καθώς πλησιάζει η ώρα που θα αγκαλιάσουν και πάλι τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ- Χαμάς για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 20 ηγέτες, ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ετοιμάζονται να πετάξουν αύριο Δευτέρα για το Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παρευρεθούν στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα στην οποία θα προεδρεύσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι.

Όπως φαίνεται, η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων έχει ξεκινήσει αφού η Χαμάς ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να αρχίσει να απελευθερώνει ομήρους αύριο Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται, λίγο πριν αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ. Η συμφωνία βάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Εστιάζουμε στο φιλί, στις αγκαλιές, στη μυρωδιά του», δήλωσε ο Οφίρ Μπρασλάβσκι στο CNN το Σάββατο, πατέρας του ομήρου Ρομ Μπρασλάβσκι. «Πολλές σκέψεις περνούν από το μυαλό μου», είπε, τονίζοντας ότι δεν περίμενε τίποτα άλλο παρά την επανένωση. «Κάθε δευτερόλεπτο μοιάζει σαν να διαρκεί για πάντα, απλώς περιμένουμε τη στιγμή που θα μας καλέσουν – στο Ρε'ιμ (το σημείο συνάντησης) και μετά στο νοσοκομείο», είπε.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ξεκίνησε τη μεταφορά κρατουμένων από διάφορα κέντρα κράτησης σε δύο φυλακές πριν από την απελευθέρωσή τους. Μια λίστα που δημοσιεύθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της ισραηλινής κυβέρνησης την Παρασκευή απέκλειε τα ονόματα αρκετών γνωστών Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς πολιτικού Μαρουάν Μπαργούτι.

Χθες, Σάββατο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, ενόψει της αναμενόμενης απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι όμηροι «επιστρέφουν σπίτι» και επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στη Γάζα και τη συμφωνία επιστροφής των ομήρων.

Επιστροφή στα... ερείπια

Την ίδια ώρα, στη Γάζα, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βορρά τις τελευταίες δύο ημέρες, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων κάποιοι αποφασισμένοι να ανακτήσουν ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους ενώ κάποιοι άλλοι το μόνο που αντικρίζουν είναι ερείπια.

«Είναι αυτή η Γάζα; Είναι αυτό που έχει απομείνει από τη Γάζα; Είναι αυτή η ζωή; Επιστρέφουμε χωρίς σπίτια και χωρίς καταφύγιο για τα παιδιά μας, και ο χειμώνας πλησιάζει», είπε η Sherin Abu al-Yakhni στο Aljazeera.

Οι μπουλντόζες έχουν ήδη ξεκινήσει δουλειά στη Γάζα ώστε να απομακρύνουν τα ερείπια από τους δρόμους και να ανοίξουν το δρόμο του επαναπατρισμού.

Οι αρχές στη Γάζα αναφέρουν ότι οι τελευταίες αεροφωτογραφίες των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι περίπου 41.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί μόνο στην πόλη της Γάζας.

Η 52χρονη Ράτζα Σάλμι δήλωσε στο AFP ότι έφτασε στη γειτονιά Ριμάλ της πόλης της Γάζας για να βρει και το σπίτι της εξαφανισμένο. «Στάθηκα μπροστά του και έκλαψα. Όλες αυτές οι αναμνήσεις είναι τώρα απλώς σκόνη», είπε.

Έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια

Επιπλέον, οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ετοιμάζονται να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ζωτικής σημασίας βοήθειας στους πολίτες της Γάζας που στερούνται ακόμα και τα απαραίτητα. Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν ήδη φτάσει στο συνοριακό πέρασμα Ράφα.

«Έχουμε λάβει μηνύματα ότι αύριο θα είναι η ημέρα που θα ξεκινήσει σοβαρά η κλιμάκωση [των παραδόσεων βοήθειας] στο πλαίσιο της εκεχειρίας», δήλωσε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της UNICEF, υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά.

«Τα διακυβεύματα είναι πραγματικά υψηλά», δήλωσε ο Ίνγκραμ, μιλώντας τηλεφωνικά από τη Γάζα . «Παρόλο που έχουμε εκεχειρία - που σημαίνει ότι σταματά ο βομβαρδισμός - η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται. Εξακολουθούμε να έχουμε λιμό να καταπολεμήσουμε και ασθένειες που εξαπλώνονται, επομένως χρειαζόμαστε πραγματικά αυτή η κλιμάκωση να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά».

Η Cogat, η ισραηλινή στρατιωτική αρχή που επιβλέπει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε ότι 500 φορτηγά είχαν εισέλθει την Πέμπτη, εκ των οποίων περίπου 300 διανεμήθηκαν εντός της Γάζας από τον ΟΗΕ και άλλους οργανισμούς. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πόσα φορτηγά έχουν εισέλθει στη νότια Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή η εκεχειρία στα παλαιστινιακά εδάφη.

Μια πρόσφατη έκθεση του κορυφαίου παγκοσμίως οργανισμού παρακολούθησης της πείνας, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), με την υποστήριξη του ΟΗΕ, εκτίμησε ότι 500.000 άνθρωποι στη Γάζα - το ένα τέταρτο του πληθυσμού της περιοχής - υπέφεραν από λιμό.

Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

Και ενώ Ισραήλ και Χαμάς προετοιμάζονται για τις ανταλλαγές, στην Αίγυπτο αύριο, Δευτέρα 20 ηγέτες θα συναντηθούν με στόχο «τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την εγκαινίαση μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Επιπλέον, αναμένεται να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της συμφωνίας με την αγωνία για το αν θα τηρηθεί η εκεχειρία να παραμένει καθώς η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανακάλεσε πάνω από 7.000 μέλη της, προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των περιοχών που εκκενώθηκαν από τα ισραηλινά στρατεύματα, μετά την αποχώρησή τους με βάση τα συμφωνηθέντα για την κατάπαυση πυρός.

Εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Κύπρου θα παραστούν επίσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα ομόλογός του, Τζόρτζια Μελόνι, και ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ισραήλ και Χαμάς δεν αναμένεται να συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Η σύνοδος κορυφής προγραμματίστηκε μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή κρατουμένων ύστερα από έντονες έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ-Σέιχ τις τελευταίες ημέρες.

