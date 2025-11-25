Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι σκότωσαν Παλαιστίνιο ο οποίος ήταν, κατ’ αυτές, ο δράστης επίθεσης στην οποία βρήκαν τον θάνατο δυο στρατιώτες τους την περασμένη χρονιά στη Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο άνδρας που «εξαλείφθηκε» κατονομάζεται ως «ο τρομοκράτης Άλα Ραούφ Σατίγια», στον οποίο προσάπτεται πως «διέπραξε επίθεση μετατρέποντας αυτοκίνητο σε όπλο στην είσοδο της Νάμπλους την 29η Μαΐου 2024», όταν σκοτώθηκαν «δυο στρατιώτες του 90ού τάγματος», κατά την ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον κτιρίου όπου ο Παλαιστίνιος «είχε οχυρωθεί» και ήταν «οπλισμένος», κι ότι συνελήφθησαν φερόμενοι ως «συνεργοί» του.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είδαν πολύ αίμα, πάντως όχι πτώμα, σε σπίτι όπου επιτέθηκαν ισραηλινοί στρατιώτες σε ανατολικό τομέα της Νάμπλους.

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας με έναυσμα αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου.

Έκτοτε πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

