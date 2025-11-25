Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν σε μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Από την ρωσική επιδρομή, που είχε στόχο τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, χτυπήθηκε και εννιαώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντνιπρόφσκι.

Horror in Kyiv! An apartment building is on fire after the russian attack‼️ pic.twitter.com/JMZ7GUgXph — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025

«Οι Ρώσοι στοχεύουν σκόπιμα τις υποδομές και τις κατοικίες των αμάχων», ανέφερε σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Και το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες.

The Ukrainian capital of Kyiv is currently under a major ballistic and cruise missile attack by Russia, with multiple Kh-47M2 “Kinzhal” Air-Launched Ballistic Missiles targeting thermal power stations across the city, along with the Kyiv Hydroelectric Power Plant. pic.twitter.com/GtjxXTV2Jj — OSINTdefender (@sentdefender) November 25, 2025

Μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, κάθε χρόνο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας η Ρωσία στοχοθετεί συστηματικά ουκρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά διακοπές ρεύματος. Φέτος η Μόσχα έχει διευρύνει τις επιθέσεις της και στοχοθετεί και το δίκτυο φυσικού αερίου.

Από την πλευρά της η Ουκρανία πλήττει τακτικά διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου, όπως και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις εκδόθηκε για το σύνολο της χώρας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στην πόλη γίνονται με προβλήματα.

Τρεις νεκροί και 10 τραυματίες στη Ρωσία

Παράλληλα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Γιούρι Σλιουσάρ.

Στόχος ήταν η πόλη Ταγκανρόγκ, όπου βρίσκεται λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα και σημαντική βάση της πολεμικής αεροπορίας, και τα περίχωρά της, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 249 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ρωσικές περιοχές.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας ως αποτέλεσμα επίθεσης με drones, ανέφερε ο κυβερνήτης.

Αυτή η νέα νύκτα βομβαρδισμών ακολούθησε την απόρριψη από τη Ρωσία των ευρωπαϊκών προτάσεων επί του σχεδίου Τραμπ.

«Ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου το οποίο, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι καθόλου εποικοδομητικό και δεν μας ταιριάζει», δήλωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με το TASS.

Στο μεταξύ η «Συμμαχία των προθύμων» θα συνεδριάσει σήμερα μέσω βιντεοσύνδεσης για να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις επί του αμερικανικού σχεδίου.

«Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε το Σάββατο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή των συνομιλιών αυτών.

