Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Χαταμί δήλωσε σήμερα ότι οι απειλές από το Ισραήλ εξακολουθούν να υφίστανται, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ.

Τον Ιούνιο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιδρομές κατά εγκαταστάσεων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, στη διάρκεια του λεγόμενου πολέμου των 12 ημερών, για τις οποίες, η Τεχεράνη αντεπιτέθηκε κατά του Ισραήλ με αρκετές εκτοξεύσεις πυραύλων αλλά και drones.

«Μία απειλή 1% πρέπει να εκλαμβάνεται ως μία απειλή 100%. Δεν θα υποεκτιμήσουμε τον εχθρό, θεωρώντας ότι οι απειλές του δεν υπάρχουν», δήλωσε ο Χαταμί, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ισχύ των πυραύλων και των drones της Ισλαμικής Δημοκρατίας “παραμένει ενεργή και έτοιμη για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων”.

Τον προηγούμενο μήνα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι η χώρα του θα βομβαρδίσει και πάλι το Ιράν αν απειληθεί από την Τεχεράνη.

