Το Ιράν συστήνει Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας στον απόηχο του πολέμου με το Ισραήλ

Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε την Κυριακή τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από τον σύντομο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, που ήταν η πιο οξεία στρατιωτική πρόκληση που αντιμετώπισε η Τεχεράνη μετά τον πόλεμο της δεκαετίας του 1980 με το Ιράκ.

«Το νέο αμυντικό όργανο θα επανεξετάσει τα αμυντικά σχέδια και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με κεντρικό τρόπο», ανέφερε η Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο συμβούλιο άμυνας θα προεδρεύει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και θα αποτελείται από τους επικεφαλής των τριών κυβερνητικών κλιμακίων, ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και τα αρμόδια υπουργεία.

Την Κυριακή, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οι απειλές από το Ισραήλ επιμένουν και δεν πρέπει να υποτιμώνται.



