Θα προχωρήσει ο Νετανιάχου στην κατάληψη της Γάζας;

Την ώρα που ο Νετανιάχου προωθεί την ιδέα ολικής κατάληψης της Γάζας, οι αντιδράσεις είναι πολλές και τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί. Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία κατέρρευσαν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ο Βενιαμίν Νετανιάχου προωθεί το ενδεχόμενο ολικής κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό,συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που πιστεύεται ότι βρίσκονται ακόμα ζωντανοί όμηροι, αναφέρουν από χθες στα τοπικά μέσα παράγοντες του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ενώ οι διαπραγματεύσεις για επίτευξη εκεχειρίας έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, το κρατικό ραδιόφωνο μετέδωσε σήμερα ότι κατά τη σημερινή ‘κλειστή σύσκεψη’, ο Νετανιάχου θα εξετάσει πρόσθετες εναλλακτικές με στενούς του συνεργάτες, υπουργούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα ακόμα δεν είναι οριστικό. Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το υπουργικό συμβούλιο περιορισμένης σύνθεσης για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Άγνωστη παραμένει, όμως, η ημερομηνία σύγκλησής του.

Πηγή: Deutsche Welle

Ηχηρές αντιδράσεις σε κοινωνία και στρατόΠάντως, στο εσωτερικό της χώρας εκφράζονται ισχυρές αντιδράσεις. Οι συγγενείς των ομήρων κάνουν έκκληση να μην καταληφθεί ολόκληρη η Γάζα επειδή, όπως δήλωσε εκπρόσωπός τους, «όσοι όμηροι ζουν ακόμα, θα επιστρέψουν μέσα σε φέρετρα». Σε αυτό το επιχείρημα φέρονται να βασίζονται και οι δριμείες αντιρρήσεις του αρχηγού του στρατού, υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές του στενού του περιβάλλοντος, ο Ζαμίρ σκέφτεται να υποβάλει την παραίτησή του, εάν τελικά αποφασιστεί η ολική κατάληψη του θύλακα. Αντιθέτως, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, στρατιωτικοί κύκλοι αντιπροτείνουν άλλες εναλλακτικές, όπως την μερική κατάληψη εδαφών της Γάζας ή περικύκλωση συγκεκριμένων περιοχών, προκειμένου να αναγκαστεί η Χαμάς να αφοπλιστεί.Κινήσεις τακτικής σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδοΕνόψει διεύρυνσης των επιχειρήσεων στη Γάζα, ο Βενιαμίν Νετανιάχου προβαίνει σε κινήσεις τακτικής, προκειμένου αφ’ ενός να διασφαλίσει την ενότητα της κυβέρνησής του και αφ’ ετέρου να μειώσει αντιδράσεις σε διεθνές διπλωματικό επίπεδο – κάτι που θεωρείται βέβαιο σε περίπτωση ολικής κατάληψης του παλαιστινιακού θύλακα.Συγκεκριμένα, σε εσωτερικό επίπεδο, το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την καθαίρεση της Νομικής Επιτρόπου της Κυβέρνησης, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, η οποία διατηρούσε σθεναρές αντιστάσεις στην προώθηση της αμφιλεγόμενης «δικαστικής μεταρρύθμισης». Με αυτόν τον τρόπο ο Νετανιάχου ικανοποιεί απόλυτα τις δεξιότερες φωνές του Λικούντ και τους υπουργούς των παρατάξεων Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς.Ισραηλινή διαμεσολάβηση στο Ουκρανικό;Παράλληλα, η χθεσινή αντικατάσταση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής νομοθεσίας, Γιούλι Έντελστεϊν, με βουλευτή της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νετανιάχου, ανοίγει ο δρόμος για την προώθηση του νομοσχεδίου θεσμοθέτησης εξαιρέσεων στράτευσης για τους υπερορθόδοξους μαθητές των ιερατικών σχολών. Έτσι, θεωρείται ζήτημα χρόνου να ανακάμψουν στο κυβερνητικό σχήμα τα υπερορθόδοξα κόμματα Shas και «Εβραϊσμός της Βίβλου».Σε διεθνές επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του κρατικού ραδιοφώνου, ότι κατά την χθεσινή τηλεφωνική συνομιλία του με τον Πρόεδρο Πούτιν(την δεύτερη κατά σειρά το τελευταίο 7ήμερο), ο Νετανιάχου προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει ο ίδιος μεταξύ Ρωσίας και Ουάσιγκτον για το Ουκρανικό – ενώ επίκειται ο Αμερικανός διαμεσολαβητής, Στίβεν Γουίτκοφ, να μεταβεί στη Μόσχα εντός των ημερών.

