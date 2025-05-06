O Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ότι η ΕΕ προτιμά να βρεθεί μια λύση μέσω των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, αλλά σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών η ΕΕ προετοιμάζει τα αντίμετρά της και όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η EE στοχεύει σε πρόσθετους δασμούς ύψους 100 δισ. ευρώ σε αμερικανικά αγαθά σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες. Τα προτεινόμενα αντίποινα θα κοινοποιηθούν ήδη από την Τετάρτη και οι διαβουλεύσεις θα διαρκέσουν ένα μήνα πριν οριστικοποιηθεί ο κατάλογος, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας του.

Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη της δασμολογικής εκεχειρίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση μέσω των διαπραγματεύσεων και η πρόοδος που έχει σημειωθεί φαίνεται περιορισμένη. «Τώρα χρειαζόμαστε οι ΗΠΑ να δείξουν την ετοιμότητά τους και να σημειώσουν πρόοδο προς μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση», δήλωσε ο Σέφκοβιτς κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «μια ενιαία απάντηση της ΕΕ στα αδικαιολόγητα εμπορικά μέτρα των ΗΠΑ και οι παγκόσμιες εμπορικές ευκαιρίες για την ΕΕ».

«Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι», τόνισε ο Επίτροπος Εμπορίου, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ έχει αναστείλει τα δικά της αντίμετρα για να δώσει χώρο στις διαπραγματεύσεις, εκμεταλλευόμενη την περίοδο παύσης των 90 ημερών του αμερικανού προέδρου.

Ξεχωριστά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο του μπλοκ που χειρίζεται εμπορικά θέματα, αναμένεται να κοινοποιήσει ένα έγγραφο στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να προσπαθήσει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Οι προτάσεις από την ΕΕ αναμένεται να περιλαμβάνουν τη μείωση των εμπορικών και μη δασμολογικών φραγμών και την ενίσχυση των επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν αμερικανικούς δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και αυτοκινήτων και «ανταποδοτικούς» δασμούς 10% για σχεδόν όλα τα άλλα αγαθά που θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 20% μετά την 90ήμερη παύση του Ντ. Τραμπ, δηλαδή από τις 14 Ιουλίου και μετά.

Ο Σέφκοβιτς είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς στο 70% των αγαθών της ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ και αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 97%, εάν οι ΗΠΑ συμπεριλάβουν και τα φαρμακευτικά προϊόντα από την ΕΕ, τους ημιαγωγούς και άλλα αγαθά. Η νέα λίστα αντιμέτρων της ΕΕ θα προστεθεί σε αμερικανικά αγαθά αξίας 21 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήδη αποτελούν στόχο των ευρωπαϊκών δασμών ως απάντηση στον δασμό 25% που επέβαλε ο Τραμπ στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ο Σέφκοβιτς ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ θα προφυλαχθεί από τις πιθανές αυξήσεις εισαγωγών από χώρες όπως η Κίνα, λόγω της εκτροπής του εμπορίου από το δασμολογικό τείχος του Τραμπ. Ως τα μέσα Μαΐου θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας από την Επιτροπή για την παρακολούθηση της εκτροπής του εμπορίου.

