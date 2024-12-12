Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ανοίξει συζητήσεις για το ενδεχόμενο αύξησης του στόχου δαπανών για την άμυνα στο 3% του ΑΕΠ «εν μέρει» ενόψει της επιστροφής Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε ένα απότομο άλμα από το 2% που ισχύει σήμερα.

Αυτό αναφέρει η βρετανική οικονομική εφημερίδα Financial Times σε ανταπόκριση από Βρυξέλλες, Βερολίνο, Ρώμη και Λονδίνο, επικαλούμενη τέσσερις ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτές τις «προκαταρκτικές» συζητήσεις.

Οι συζητήσεις αφορούν πιθανή αύξηση του στόχου κατά την ετήσια σύνοδο της Συμμαχίας τον Ιούνιο στη Χάγη.

Η εφημερίδα σχολιάζει ότι μια τέτοια κίνηση θα ενέτεινε την πίεση επί των ήδη τεντωμένων εθνικών προϋπολογισμών και ότι πρόκειται για πρόταση που αντιμετωπίζεται με αμφιβολία σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η σκέψη προκύπτει από την απαίτηση του επόμενου Αμερικανού προέδρου για αύξηση των ευρωπαϊκών δαπανών για την άμυνα, αλλά και από τη συνειδητοποίηση πως τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για τη στήριξη της Ουκρανίας και την αποτροπή της Ρωσίας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι εμπιστευτικές συνομιλίες άρχισαν κατά τη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

