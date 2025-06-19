Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αναφέρει μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης της χώρας ότι «έχει ξεκινήσει ένας νέος γύρος συνδυασμένων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών στόχων και βιομηχανικών κέντρων που σχετίζονται με τη στρατιωτική βιομηχανία στις πόλεις της Χάιφα και του Τελ Αβίβ».

Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίζονται με περισσότερους από 100 τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης και αυτοκτονίας που εκτοξεύονται εναντίον στρατιωτικών στόχων, ιδίως συστημάτων αεράμυνας στη Χάιφα και το Τελ Αβίβ.

Το μήνυμά του καταλήγει με μια προειδοποίηση ότι θα εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και στρατιωτικοβιομηχανικών στόχων στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

