Νέες απειλές εξαπολύει η Τεχεράνη για το σενάριο να δεχθεί επίθεση. Το Ισραήλ θα λάβει μια «καταστροφική και αποφασιστική απάντηση» εάν επιτεθεί στο Ιράν, απείλησαν την Πέμπτη οι Φρουροί της Επανάστασης, λίγες ημέρες αφότου το CNN ανέφερε αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να χτυπήσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Προσπαθούν να μας τρομάξουν με πόλεμο, αλλά κάνουν λάθος υπολογισμούς, καθώς δεν γνωρίζουν την ισχυρή λαϊκή και στρατιωτική υποστήριξη που μπορεί να συγκεντρώσει η Ισλαμική Δημοκρατία σε συνθήκες πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Αλιμοχαμάντ Ναϊνί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον θα πραγματοποιήσουν έναν πέμπτο γύρο πυρηνικών συνομιλιών την Παρασκευή στη Ρώμη εν μέσω έντονων διαφωνιών σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν ως μια πιθανή οδό για την ανάπτυξη πυρηνικών βομβών. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν νομική ευθύνη σε περίπτωση ισραηλινής επίθεσης σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, εν μέσω αναφορών ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζει πλήγματα στο Ιράν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ υποδεικνύουν ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να βομβαρδίσει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετέδωσε την Τρίτη το CNN, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενήμερες σχετικά.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ούτε αν υπάρχει ανοικτή διαφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τα σχεδιαζόμενα πλήγματα, σημείωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Οποιαδήποτε τέτοια ισραηλινή επίθεση θα αποτελούσε μια «θρασύτατη ρήξη» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

«Η πιθανότητα ισραηλινής επίθεσης σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες», τόνισε μία από τις πηγές. Αυτή η πιθανότητα τροφοδοτείται περαιτέρω από «την προοπτική μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, την οποία θα διαπραγματευτεί ο Τραμπ. Αν δηλαδή οι ΗΠΑ κλείσουν συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα που δεν θα συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση όλου του διαθέσιμου εμπλουτισμένου ουρανίου από την ιρανική επικράτεια», πρόσθεσε η πηγή.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει το τελευταίο διάστημα διαπραγματεύσεις με το Ιράν προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βάσισαν την εκτίμησή τους σε δημόσιες και ιδιωτικές επικοινωνίες ανώτερων αξιωματούχων στο Ισραήλ, υποκλαπείσες επικοινωνίες και παρατηρήσεις κινήσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, πάντα σύμφωνα με το CNN.

Δυο πηγές εξήγησαν πως ανάμεσα στις προετοιμασίες που παρατήρησαν οι ΗΠΑ ήταν οι μετακινήσεις πυρομαχικών και η ολοκλήρωση ισραηλινών αεροπορικών γυμνασίων.

Ισραηλινός αξιωματούχος, υπό το καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στην Jerusalem Post την Πέμπτη, ότι μία πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, «θα ήταν προβληματική». Στο ίδιο μήκος κύματος και δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, θα ακυρώσει τη βάση των θέσεων του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε την Τρίτη τον σκεπτικισμό του σχετικά με την επιτυχία των πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε πως η απαίτηση των ΗΠΑ η Τεχεράνη να μην εμπλουτίζει ουράνιο είναι «υπερβολική και απαράδεκτη»,εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσον οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του θα οδηγήσουν σε συμφωνία.

Αν και ένας πέμπτος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στη Ρώμη, οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν σε ασταθές έδαφος καθώς τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ διαφωνούν για το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου.

«Δεν νομίζω πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα θα αποφέρουν αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί», είπε ο Χαμενεΐ σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον δεν πρέπει να διατυπώνει απαράδεκτες απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

