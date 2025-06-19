Η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη σήμερα 24 ανθρώπων που κατηγορούνται για κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ και για απόπειρα προσβολής της εικόνας της χώρας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Είκοσι τέσσερις άνθρωποι που κατασκόπευαν για λογαριασμό του σιωνιστή εχθρού, στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου και που επιδίωκαν να αναστατώσουν την κοινή γνώμη, όπως και να αμαυρώσουν και να καταστρέψουν την εικόνα του ιερού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συνελήφθησαν», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας της δυτικής Τεχεράνης, Κιουμάρς Αζίζι.

Πηγή: skai.gr

