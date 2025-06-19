Ισραήλ: 71 τραυματίες στο νοσοκομείο Σορόκα από την ιρανική επίθεση

Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανέφερε ότι 271 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μετά τις ιρανικές επιθέσεις σήμερα το πρωί, με 71 τραυματίες κατά την επίθεση στο νοσοκομείο Σορόκα, σύμφωνα με το BBC.

«Οι περισσότεροι από τους ελαφρά τραυματίες τραυματίστηκαν καθ' οδόν προς τα καταφύγια ή υπέστησαν κρίσεις πανικού», αναφέρει το υπουργείο στην ενημέρωσή του στο Χ.

Την Τρίτη, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιδρομές έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 24 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 592 στο Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει ενημέρωση για τις απώλειες σήμερα.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε την Τρίτη ότι τουλάχιστον 224 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.200 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την Παρασκευή, όταν άρχισε η σύγκρουση.

Το πρακτορείο ειδήσεων των ακτιβιστών HRANA - μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Ουάσινγκτον που παρακολουθεί εδώ και καιρό το Ιράν - ανέφερε ότι 639 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

