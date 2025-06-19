Ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα της WSJ ότι έχει ήδη «εγκρίνει» σχέδια για αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Ενώ ο πλανήτης παρακολουθεί στενά τα επόμενα βήματα της Ουάσινγκτον αναφορικά με την πολεμική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να μη δίνει καμία ξεκάθαρη εικόνα για τις προθέσεις του.

Σήμερα, εμφανίστηκε να παίρνει αποστάσεις από χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος έχει ήδη «εγκρίνει» τα σχέδια για αμερικανική επίθεση στο Ιράν αλλά δεν έχει δώσει ακόμη τη διαταγή να προχωρήσουν.

Ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του ότι ενέκρινε σχέδια επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη την «οριστική διαταγή» να προχωρήσουν, διότι αναμένει να δει αν η χώρα θα συνθηκολογήσει και θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας –κάτι που αποκλείει ρητώς η Τεχεράνη–, ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Wall Street Journal χθες Τετάρτη, επικαλούμενη τρεις πηγές της ενημερωμένες σχετικά.

«Η Wall Street Journal δεν έχει ιδέα ποιες είναι οι σκέψεις μου σχετικά με το Ιράν!» δήλωσε σήμερα ο Τραμπ με ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, σε μια προφανή αναφορά στο χθεσινό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Χθες ο ένοικος του Λευκού Οίκου και πάλι δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας «Ίσως θα το κάνω, ίσως όχι». «Κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνω», είπε ενώπιον δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Σήμερα στις 18:30 ώρα Ελλάδας αναμένεται η σύγκληση της ομάδας συμβούλων του στο Situation Room.

Στρατιωτική διοίκηση του Ιράν: Η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη σύγκρουση στην περιοχή

Η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν θα επεκτείνει τη σύγκρουση στην περιοχή, ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη το Κεντρικό Στρατηγείο Khatam al-Anbiya (KACH) σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, σύμφωνα με το Reuters.

Το Khatam al-Anbiya είναι ιρανική στρατιωτική διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων.

