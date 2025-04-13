Λογαριασμός
Χάος στην Ουκρανία από ρωσικό χτύπημα στην πόλη Σούμι - Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Βίντεο, φωτογραφίες)

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση και έκανε λόγο για μία από τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά

Χτύπημα στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 83 τραυματίστηκαν σήμερα, Κυριακή από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός των Εσωτερικών Ιχορ Κριμένκο.

OYKRANIA

«Οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη Σούμι με πυραύλους, σκοτώνοντας αμάχους», ανέφερε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, σε ανάρτηση στο Χ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες» από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Σούμι.

«Μια τρομερή ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Σούμι (...) Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν δεκάδες άμαχοι νεκροί και τραυματίες», ανέφερε ο πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Και αυτό σε μια ημέρα που οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία: την Κυριακή των Βαΐων Μόνο οι κακοποιοί μπορούν να το κάνουν αυτό», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσία

Σε μία ακόμη ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμρ Ζελένσκι σχολίασε πως πρόκειται για μία από τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων», έγραψε αναρτώντας παράλληλα ένα ανατριχιαστικό βίντεο με πτώματα στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

Κατάρριψη ουκρανικού μαχητικού F-16  

Επίσης, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την Κυριακή 13 Απριλίου 2025, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ρωσίας κατέρριψαν ένα ουκρανικό μαχητικό F-16, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. 

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν χωριό στο Ντονέτσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι σήμερα οι στρατιωτικές δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Γελιζαβέτιβκα στην ουκρανική περιοχή του Ντονέτσκ. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά αυτή.

