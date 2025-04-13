Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 83 τραυματίστηκαν σήμερα, Κυριακή από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός των Εσωτερικών Ιχορ Κριμένκο.

This is what russia does to Ukraine on Palm Sunday. Don't look away. pic.twitter.com/c3eW2R4eMs April 13, 2025

«Οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη Σούμι με πυραύλους, σκοτώνοντας αμάχους», ανέφερε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, σε ανάρτηση στο Χ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες» από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Σούμι.

Tobožnji veliki pravoslavac Putin naredio je napad s dva balistička projektila na grad Sumi u istočnoj 🇺🇦. Cvjetnica je i središte grada bilo je puno ljudi koji su išli na liturgiju. Navodno ima puno žrtava. Ovaj rat podupire Amerika, koja od #Ukraine traži ratne reparacije. https://t.co/kHDAiXZFug — Apfel Strudel (@ApfelStrudel__) April 13, 2025

«Μια τρομερή ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Σούμι (...) Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν δεκάδες άμαχοι νεκροί και τραυματίες», ανέφερε ο πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Και αυτό σε μια ημέρα που οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία: την Κυριακή των Βαΐων Μόνο οι κακοποιοί μπορούν να το κάνουν αυτό», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Sumy. A terrorist strike by russia against a peaceful Ukrainian city.



This morning, russia launched a ballistic missile attack on the center of Sumy. Civilians were killed and injured. Sincere condolences to the families of those who became victims of this strike.



It happened… pic.twitter.com/ODL8qgcRMH — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 13, 2025

Absolutely barbaric Russian ballistic missile attack on the center of Sumy, Ukraine this Palm Sunday morning.



Dozens of Ukrainian civilians have been killed or injured in the attack, with casualties now rising over 100. pic.twitter.com/jMy1fF3LOK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 13, 2025

Σε μία ακόμη ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμρ Ζελένσκι σχολίασε πως πρόκειται για μία από τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων», έγραψε αναρτώντας παράλληλα ένα ανατριχιαστικό βίντεο με πτώματα στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

Κατάρριψη ουκρανικού μαχητικού F-16

Επίσης, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την Κυριακή 13 Απριλίου 2025, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ρωσίας κατέρριψαν ένα ουκρανικό μαχητικό F-16, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν χωριό στο Ντονέτσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι σήμερα οι στρατιωτικές δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Γελιζαβέτιβκα στην ουκρανική περιοχή του Ντονέτσκ. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

