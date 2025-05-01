Την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να προωθήσει τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο επανέλαβε εχθές ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι το Σάββατο θα βρεθεί και ο ίδιος στη Βόρεια Κύπρο.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο, η ομάδα του TEKNOFEST θα μεταβεί στην Κύπρο και θα πραγματοποιήσει τις εργασίες του TEKNOFEST στην Κύπρο. "Πρώτα ο Θεός", και εμείς θα είμαστε στη "Βόρεια Κύπρο" το Σάββατο. Στη Βόρεια Κύπρο, όπως ξέρετε, φτιάξαμε ένα υπέροχο κτίριο της Βουλής και ένα κτίριο της Προεδρίας. Και τα δύο είναι αξιοζήλευτα έργα. Και από την άλλη πλευρά, κάνουμε επίσης βήματα για να ξεκινήσουν τα κτίρια των δικαστηρίων. Έχουμε δημιουργήσει εκεί ένα πραγματικά θαυμάσιο έργο με τους εθνικούς κήπους και τις εγκαταστάσεις του και το Σάββατο θα είμαστε εκεί», ανέφερε ο Ερντογάν και πρόσθεσε:

«Εμείς πιστεύουμε ότι στην Κύπρο με μια λύση δύο κρατών μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τα ιστορικά προβλήματα και προχωρούμε τις εργασίες μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αναγνώριση της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου"».

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι «Ως Τουρκία, δεν θα αφήσουμε ποτέ την "ΤΔΒΚ" μόνη και χωρίς κανέναν. Ως Τουρκική Δημοκρατία, είναι ιστορική και ανθρωπιστική μας ευθύνη να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων σε κάθε πλατφόρμα. Είμαστε εξαιρετικά αποφασισμένοι να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις αυτής της ευθύνης. Θεωρούμε ότι και ο τουρκογενής κόσμος θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αδελφών του».

Πηγές ΥΠΑΜ Τουρκίας: «Δύο κράτη στην Κύπρο. Είμαστε εγγυήτρια δύναμη και μπορούμε να κάνουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Την ίδια στιγμή, πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας τόνισαν για πολλοστή φορά ότι η Άγκυρα δεν υποχωρεί από τα δικαιώματά της σε Αιγαίο και Μεσόγειο, ενώ επανέλαβαν ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει ως εγγυήτρια δύναμη να κάνει όσο έκανε και στο παρελθόν.

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ από τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα, καθώς καταβάλλουμε προσπάθειες για μια ειρηνική λύση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Συνεχίζοντας πρόσθεσαν: «Μάλιστα, παρατηρείται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί συνειδητά και σκόπιμα οι ενέργειες και οι ρητορικές μίσους κατά των ‘Τ/Κ αδελφών μας’, ότι τροφοδοτείται η εχθρότητα προς τους ‘Τούρκους’ και ότι επιχειρείται η αναβίωση της τρομοκρατικής νοοτροπίας της ΕΟΚΑ».

«Τέτοιου είδους καταστάσεις, που τις έχουμε ξαναζήσει, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά το πόσο δίκαιο και ρεαλιστικό είναι το όραμα της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο», τόνισαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να είναι ο εγγυητής της ειρήνης, της γαλήνης και της ασφάλειας στην Κύπρο στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και των νόμιμων δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και δεν θα διστάσει ποτέ, όπως και πριν, να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει η εγγυοδοσία».

