Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στο Λος Άντζελες για τέταρτη προς πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κι έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον έντεκα νεκρούς, ωστόσο οι άνεμοι που εξάπλωναν με αστραπιαία ταχύτητα εξασθένισαν χθες Παρασκευή, ενώ οι αντεγκλήσεις και οι επικρίσεις εντείνονταν.

Πέρα από τους έντεκα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πύρινη κόλαση, ολόκληρα προάστια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ υπέστησαν φοβερές καταστροφές: πάνω από 10.000 κτίρια έγιναν παρανάλωμα της φωτιάς, όπως και πάνω από 140.000 στρέμματα με βλάστηση.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρομοίασε την κατάσταση στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη με «σκηνικό πολέμου», είπε πως το Λος Άντζελες μοιάζει σαν να έχει υποστεί «βομβαρδισμούς».

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά απανθράκωσε πάνω από 80.000 στρέμματα στα παράλια της Μάλιμπου και στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς — όπου πάντως το πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε πως άρχισε να θέτει τις φλόγες υπό έλεγχο.

Ανάμεσα σε αυτούς που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη ήταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον, που δήλωσε στο NewsNation συντετριμμένος διότι το σπίτι του καταστράφηκε στο Μάλιμπου, καθώς και ο επί σειρά ετών παίκτης του NBA, του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, και σήμερα προπονητής των Λέικερς του Λος Άντζελες, ο Τζέι-Τζέι Ρέντικ.

Ο άνεμος εξασθένησε χθες, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να σημειώσουν πρόοδο στην προσπάθεια να ελέγξουν τα ενεργά πύρινα μέτωπα — τα κυριότερα είναι πέντε.

Την Πέμπτη, εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά βόρεια της κύριας εστίας στο Πασίφικ Παλισέιντς, κοντά στο προάστιο Χίντεν Χιλς, όπου ζουν διάφοροι πολυεκατομμυριούχοι και διασημότητες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ελέγχθηκε.

Η κατάσταση «είναι ακόμη πολύ επικίνδυνη», προειδοποίησε χθες η Ντιάν Κρίσγουελ της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (FEMA).

«Οι άνεμοι εξασθένισαν σήμερα, όμως μόλις έλαβα νεότερο μετεωρολογικό δελτίο (...) θα ενισχυθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες», εξήγησε έπειτα από συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο.

Σε διάφορους τομείς της αχανούς καλιφορνέζικης μεγαλούπολης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μπροστά στις λεηλασίες που πολλαπλασιάστηκαν σε πυροπαθείς περιοχές και συνοικίες όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 ως τις 06:00 (τοπικές ώρες) στις περιοχές Πασίφικ Παλισέιντς και Αλταντίνα χθες.

Αναπτύχθηκαν μονάδες της εθνοφρουράς, ενώ δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για υποθέσεις αυτής της φύσης.

Πριν από την απόφαση αυτή, κάτοικοι αποφάσισαν να αυτοδικήσουν, οργανώνοντας περιπολίες ή φρουρώντας οι ίδιοι ό,τι απομένει από τις γειτονιές τους.

Ενώ είναι ακόμη νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τα αίτια των πυρκαγιών, οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονται, ειδικά για το επίπεδο προετοιμασίας και για την αντίδραση των αρχών.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, απαίτησε χθες «ανεξάρτητη και πλήρη εξέταση» των υπηρεσιών διανομής νερού στην πόλη. Επέκρινε ιδίως τις ελλείψεις στον εφοδιασμό με νερό εν μέσω πυρκαγιών, ειδικά τις πρώτες ώρες και ημέρες. «Χρειαζόμαστε απαντήσεις», να «μάθουμε τι ακριβώς έγινε», ανέφερε σε ανοικτή επιστολή του.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Κριστίν Κράουλι από την πλευρά της δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό KTTV, μέρος του εθνικού δικτύου του Fox News, πως η υπηρεσία της είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις «προσωπικού, πόρων και κεφαλαίων», καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον δήμο ότι «εγκατέλειψε» τους πυροσβέστες. Η κυρία Κράουλι επέμεινε, σε άλλη συνέντευξή της, στο CNN, πως έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα σε αξιωματούχους για τον προϋπολογισμό των 17 εκατομμυρίων δολαρίων και το πόσο «υποστελεχωμένη» και «υποχρηματοδοτημένη» είναι η πυροσβεστική: «δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες», σφυροκόπησε, την ώρα που οι κλήσεις που δέχεται η υπηρεσία της έχουν αυξηθεί κατά 55% από το 2010.

Οι ενισχύσεις που εστάλησαν θα βοηθήσουν, αλλά στο μέλλον η πυροσβεστική θα χρειαστεί χρηματοδότηση και υποστήριξη, πρόσθεσε.

Οι Καλιφορνέζοι καλούνται να κάνουν οικονομία στο νερό: ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πυροσβεστικούς κρουνούς και αντλίες άδειασαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Εξάλλου, η αποστολή κατά λάθος μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα που καλούσαν πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή, προκαλώντας αναστάτωση στον πληθυσμό, ανάγκασε τις αρχές να ζητήσουν συγγνώμη.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για το περιστατικό στο οποίο drone προκάλεσε τρύπα στο φτερό πυροσβεστικού αεροσκάφους.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ενδέχεται να αποδειχθούν οι πιο δαπανηρές στην ιστορία. Η AccuWeather υπολογίζει πως οι ζημιές θα έχουν αξία που θα κυμανθεί από τα 135 ως τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέσπειρε μέσω Truth Social ψευδείς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας πως η Καλιφόρνια πλήττεται από έλλειψη νερού εξαιτίας των πολιτικών των Δημοκρατικών για την προστασία του περιβάλλοντος, επειδή κατ’ αυτόν κατασπαταλούν νερό για να σωθεί «άχρηστο ψάρι». Δεν έχει σταματήσει να απαιτεί να παραιτηθεί ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Νιούσομ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν από την πλευρά του είπε πως «πολλοί δημαγωγοί» προσπαθούν να επωφεληθούν από την παραπληροφόρηση για την καταστροφή.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι, γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα. Αλλά αυτή την εβδομάδα η έντασή τους ήταν η υψηλότερη από το 2011, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Πρόκειται για αληθινό εφιάλτη για τους πυροσβέστες, καθώς η Καλιφόρνια έπειτα από δυο αρκετά βροχερές χρονιές πλέον πλήττεται από αφύσικα ξηρό χειμώνα, χωρίς βροχές ουσιαστικά για οκτώ μήνες.

Επιστήμονες προειδοποιούν συχνά πως η κλιματική αλλαγή θα κάνει ολοένα συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία, θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.