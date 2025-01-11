Εκτελέστηκε δημόσια στη Συρία ο δήμαρχος της Ντούμαρ, βορειοδυτικού προαστίου της Δαμασκού, που κατηγορήθηκε από τις νέες αρχές πως ήταν πιστός του καθεστώτος Άσαντ, όπως ανακοίνωσε χθες η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο Μάζεν Κινάνα, γνωστός διότι επεδείκνυε πίστη στο προηγούμενο καθεστώς, εκτελέστηκε από ένοπλους» συνδεόμενους με τη νέα εξουσία στη Συρία ανέφερε το Παρατηρητήριο

Ο Κινάνα κατηγορείτο ιδίως πως «συνέτασσε ψευδείς αναφορές ασφαλείας» που είχαν συνέπεια πολλοί νέοι στην περιοχή να φυλακιστούν και να βασανιστούν, πρόσθεσε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Ο δήμαρχος θεωρείτο υπεύθυνος για τους θανάτους πολλών νέων στο προάστιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή και η εκτέλεσή του προκάλεσε «σκηνές αγαλλίασης» στην κοινότητα.

Στο διαδίκτυο έχουν ανέβει βίντεο από την εκτέλεση του Κινάνα, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Το πλήθος, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, χτυπούν τη σορό.

🇸🇾 In Syria’s new regime, young children are being urged to take part in public executions. The latest execution just took place moments ago in the Dummar region, north of Damascus.



Strictly 🔞 pic.twitter.com/naSl589dh3 — Zlatti71 (@Zlatti_71) January 10, 2025

Μαζικές συλλήψεις και εκτελέσεις

Τις τελευταίες μέρες, οι ένοπλες οργανώσεις που κατέλαβαν την εξουσία έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Συρίας, αναζητώντας αξιωματούχους του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνέλαβαν βρίσκονταν «πληροφοριοδότες των υπηρεσιών ασφαλείας του (προηγούμενου) καθεστώτος, ένοπλοι πιστοί στο (πρότερο) καθεστώς και τασσόμενοι υπέρ του Ιράν, κατώτεροι αξιωματικοί που έχει αποδειχθεί πως διέπραξαν φόνους και βασανιστήρια», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΚΟ, Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, «ορισμένοι, ανάμεσά τους (φερόμενοι ως) πληροφοριοδότες, συνελήφθησαν και κατόπιν εκτελέστηκαν αμέσως», κάτι που χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Χάμα εκτελέστηκε δημοσίως δι απαγχνισμού και ένας βασανιστής του καθεστώτος Άσαντ,ο Talal Al-Daqaq, γνωστός και ως Abu Sakhr, ο οποίος βασάνισε και σκότωσε χιλιάδες και ήταν διαβόητος ότι τάιζε αιχμάλωτους στο λιοντάρι του.

execution platform is being prepared in Al-Assi Square in #Hama in #Syria for the public execution of Talal Al-Daqaq, also known as Abu Sakhr. Talal, a brutal criminal of the #Assad regime, tortured and killed thousands and was notorious for feeding prisoners to his lion. pic.twitter.com/XmPfZqEE7a — Observer (@nasermoh29) December 10, 2024

Έπειτα από αστραπιαία προέλαση, συμμαχία ανταρτών μπήκε την 8η Δεκεμβρίου 2024 στη Δαμασκό, αναγκάζοντας τον έκπτωτο πρόεδρο Άσαντ να τραπεί σε φυγή.

Μερικές ημέρες αργότερα, ενώ μέρος της διεθνούς κοινότητας εξέφραζε ανησυχία για την κατάληψη της εξουσίας από τη συμμαχία ακραίων ισλαμιστών, οι de facto αρχές υποσχέθηκαν πως θα δημιουργηθεί «κράτος δικαίου» στη Συρία.

Ο φόβος βασιλεύει στις συνοικίες των αλεβιτών στη Χομς

Στην πόλη Χομς της Συρίας, συνοικίες της κοινότητας των αλεβιτών, στην οποία ανήκε ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ζουν με τον φόβο αντιποίνων από πλευράς των νέων de facto αρχών, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες συλλήψεις, σύμφωνα με κατοίκους.

Στην είσοδο ζωνών όπου ζουν κατά πλειονότητα αλεβίτες, ένοπλοι με στολές παραλλαγής επανδρώνουν μπλόκα.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες - οι οποίοι, όπως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ζήτησαν να μην κατονομαστούν για την ασφάλειά τους— τόνισαν πως κάτοικοι ερωτώνται ποια είναι η πίστη τους στο ένα από τα οδοφράγματα.

Ο Σιχάντι Μαϊχούμπ, άλλοτε βουλευτής της Χομς, δηλώνει πως το τελευταίο διάστημα κατέγραψε με ονόματα τις συλλήψεις «σχεδόν 600 ανθρώπων» μόνο στη συνοικία Ζαχρά.

«Σε όλη την πόλη, «ο αριθμός των συλληφθέντων ξεπερνά τους 1.380», προσθέτει και τονίζει ότι ανάμεσά τους είναι απόστρατοι «στρατηγοί», κάποιοι «συνταγματάρχες που πήγαν να ρυθμίσουν τις υποθέσεις τους σε ειδικά κέντρα», και κυρίως «πολίτες και επίστρατοι».

Στη συνοικία Σαμπίλ, αξιωματικοί υπέστησαν ξυλοδαρμούς μπροστά στις συζύγους τους, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν ανέφερε από την πλευρά του στο AFP πως στη Χομς και στα περίχωρά της έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους αλεβίτες.

Σ’ όλη τη Συρία, η βία εναντίον αλεβιτών, κοινότητας για δεκαετίες συνδεδεμένης με την οικογένεια Άσαντ, έχει αυξηθεί πολύ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ΜΚΟ έχει καταγράψει τουλάχιστον 150 δολοφονίες, στην πλειονότητά τους στις επαρχίες Χομς και Χάμα, από την 8η Δεκεμβρίου.

Η νέα de facto κυβέρνηση —στην εξουσία για κάτι παραπάνω από έναν μήνα, αφού κατέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό την 8η Δεκεμβρίου συμμαχία ένοπλων οργανώσεων υπό τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ)— αρνείται από την πλευρά της πως γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαβεβαιώνει πως βάζει στο στόχαστρο μόνο πρώην στελέχη των δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.