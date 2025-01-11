Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε χθες Παρασκευή πως ο νέος de facto σύρος ηγέτης Άχμαντ αλ Σάρα δεσμεύτηκε να κάμψει «την παράνομη μετανάστευση» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους νωρίτερα στη Δαμασκό.

«Ο Σάρα είπε πως είναι έτοιμος να εμποδίσει την παράνομη μετανάστευση, να δώσει μάχη εναντίον των διακινητών ναρκωτικών. Αυτές είναι δυο κρίσιμες δεσμεύσεις για την Ιταλία», είπε ο επικεφαλής της διπλωματίας της ιταλικής κυβέρνησης στη Βηρυτό, όπου μετέβη αφού ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Δαμασκό.

«Δεν θέλω η Μεσόγειος να παραμείνει νεκροταφείο μεταναστών, θέλουμε η Μεσόγειος να είναι θάλασσα ανάπτυξης, εμπορίου», είπε ακόμη.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας συναντήθηκε στη Βηρυτό με τον Ζοζέφ Αούν, η εκλογή του οποίου στην προεδρία του Λιβάνου την Πέμπτη θεωρείται πως έβαλε τέλος στην πολιτική κρίση των τελευταίων δύο και πλέον ετών στη χώρα.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε ο Λίβανος να γίνει σταθερή χώρα, με μια σταθερή Συρία» πλάι της, πρόσθεσε.

Αρκετοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι πήγαν στη Δαμασκό για συνομιλίες με τον Άχμαντ αλ Σάρα αφού συμμαχία ενόπλων ισλαμιστικών οργανώσεων κατέλαβε την εξουσία την 8η Δεκεμβρίου, μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο κ. Ταγιάνι συναντήθηκε επίσης στη Δαμασκό με τον σύρο de facto ομόλογό του Άσαντ αλ Σιμπάνι, που ανήγγειλε περιοδεία στην Ευρώπη.

Για το ζήτημα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συρία όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία το 2011, με έναυσμα την καταστολή κινητοποιήσεων που απαιτούσαν εκδημοκρατισμό, ο κ. Ταγιάνι είπε πως δεν πρέπει να πλήττουν «τον συριακό πληθυσμό».

Είχαν επιβληθεί «εξαιτίας διαφορετικού καθεστώτος», σημείωσε προσθέτοντας πως οι δηλώσεις που έκανε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας για την ενδεχόμενη άρση τους κινούνται «προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η ΕΕ ανέφερε πως μπορεί να χαλαρώσει «προοδευτικά» τις κυρώσεις αν διαπιστώσει «απτές προόδους» από πλευράς των νέων αρχών.

Ο κ. Σιμπάνι εξήρε τη θέση του κ. Ταγιάνι, τονίζοντας πως οι κυρώσεις «αποτελούν εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων» και φρενάρουν «την ανάκαμψη» της οικονομίας, που έχει διαλυθεί έπειτα από 14 χρόνια πολέμου.

Η εξαιρετικά περίπλοκη ένοπλη σύρραξη στη Συρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

