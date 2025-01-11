Στις 29 Δεκεμβρίου, αεροσκάφος της νοτιοκορεάτικης αεροπορικής εταιρίας πτήσεων χαμηλού κόστους Jeju Air συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο της Μουάν στη Νότια Κορέα, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν όλων των επιβαινόντων (179 νεκροί από τους 181 επιβαίνοντες).

Τα μαύρα κουτιά ανακτήθηκαν από το τόπο της τραγωδίας. Το ένα - το κατεστραμμένο καταγραφικό δεδομένων πτήσης του μοιραίου αεροσκάφους - είχε σταλεί για ανάλυση στις ΗΠΑ ενώ τα δεδομένα από τη συσκευή εγγραφής φωνής του πιλοτηρίου, μετατράπηκαν σε αρχείο ήχου προκειμένου να μελετηθούν λεπτομερώς.

Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών πιλοτηρίου έγινε αρχικά στη Νότια Κορέα και στη συνέχεια, όταν εντοπίστηκε η απώλεια δεδομένων, εστάλη σε εργαστήριο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών των ΗΠΑ

Σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της χώρας ανακοίνωσε ότι τα «μαύρα κουτιά», ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης και ο αποτυπωτής συνομιλιών πιλοτηρίου, σταμάτησαν την καταγραφή τέσσερα λεπτά προτού το αεροπλάνο συντριβεί.

«Η ανάλυση αποκάλυψε ότι ο καταγραφέας συνομιλιών πιλοτηρίου (CVR) και αυτός δεδομένων πτήσης (FDR), δεν κατέγραφαν τα τέσσερα λεπτά που προηγήθηκαν της συντριβής του αεροπλάνου» αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ουσιαστικά, δεν δίνουν πληροφορίες για το τι συνέβη αυτά τα μοιραία τέσσερα λεπτά, πριν το Boeing 737-800 συντριβεί με απίστευτη ταχύτητα.

Μέχρι στιγμής, «είναι άγνωστο γιατί οι συσκευές σταμάτησαν να αποθηκεύουν εγγεγραμμένα αρχεία 4 λεπτά πριν από τη συντριβή», ανέφερε το υπουργείο.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να εξετάζουν εάν μια σύγκρουση με πουλί ή πτηνά προκάλεσε τη συντριβή, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες για να συνδυάσει τη σειρά των γεγονότων.

Πηγή: skai.gr

