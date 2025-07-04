Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια στο μετρό του Λονδίνου, στη γραμμή Piccadilly , μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα και σταμάτησε τα τρένα.

Η φωτιά ξεκίνησε κάτω από τις σιδηροδρομικές καμάρες στη Λεωφόρο Roxeth Green στο South Harrow γύρω στη 1 τα ξημερώματα τοπική ώρα (3 π.μ ώρα Ελλάδας)

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανέπτυξε 100 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά οχήματα και έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά μετά από 3 ώρες, στις 4 π.μ.τοπική ώρα

The fire at railway arches in South #Harrow is under control and there are no reports of injuries.



We’re likely to remain on scene for several hours and severe disruption is expected on the Piccadilly Tube line as a result of this incident.https://t.co/3hFGlBo5h3 pic.twitter.com/tSii1Dx7DD — London Fire Brigade (@LondonFire) July 4, 2025

Εκτός από τη γραμμή Piccadilly, οι Μεταφορές του Λονδίνου (TfL) αναφέρουν ότι υπάρχουν επίσης σοβαρές καθυστερήσεις στη γραμμή προς τα δυτικά, μεταξύ του Acton Town και του South Harrow.

