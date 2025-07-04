Λογαριασμός
Χάος στο μετρό του Λονδίνου από πυρκαγιά – Βίντεο, φωτογραφίες 

Η φωτιά ξεκίνησε τα ξημερώματα κάτω από σιδηροδρομικές καμάρες

φωτια

Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια στο μετρό του Λονδίνου, στη γραμμή Piccadilly , μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα και σταμάτησε τα τρένα. 

Η φωτιά ξεκίνησε κάτω από τις σιδηροδρομικές καμάρες στη Λεωφόρο Roxeth Green στο South Harrow γύρω στη 1 τα ξημερώματα τοπική ώρα (3  π.μ ώρα Ελλάδας) 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανέπτυξε 100 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά οχήματα και έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά μετά από 3 ώρες, στις 4 π.μ.τοπική ώρα

Εκτός από τη γραμμή Piccadilly, οι Μεταφορές του Λονδίνου (TfL) αναφέρουν ότι υπάρχουν επίσης σοβαρές καθυστερήσεις στη γραμμή προς τα δυτικά, μεταξύ του Acton Town και του  South Harrow.

