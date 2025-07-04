Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζει σχέδιο επιβολής για να «διασφαλίσει ότι το Ιράν δε θα μπορεί να επιστρέψει για να απειλήσει το Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, σε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον Κατς, ο στρατός πρέπει να ετοιμαστεί, σε επίπεδο πληροφοριών και επιχειρήσεων, για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ έχει αεροπορική υπεροχή και για να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκαταστήσει τις προηγούμενες δυνατότητές της.

Τα σχόλιά του έγιναν ύστερα από τον αεροπορικό πόλεμο 12 ημερών μεταξύ των δύο εχθρών τον Ιούνιο, στη διάρκεια του οποίου το Ισραήλ έπληξε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι ο στόχος είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Δείτε σχετικά: Βίντεο με ισραηλινή βόμβα να χτυπάει αμάχους στην Τεχεράνη - Τα αυτοκίνητα εκτοξεύονται στον αέρα σαν παιχνίδια

Το Ιράν αρνείται ότι θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς. Οι δύο χώρες συμφώνησαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σε εκεχειρία που έπαυσε τις εχθροπραξίες στις 24 Ιουνίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.