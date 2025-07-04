Ηνωμένο Βασίλειο: Στα σκαριά νέο αριστερό κόμμα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αναταράξεις στο βρετανικό πολιτικό σκηνικό προκάλεσε η βουλευτής του Κόβεντρι Σάουθ, Ζάρα Σουλτάνα, η οποία αποχώρησε από το Εργατικό Κόμμα και προανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού μαζί με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, άλλους ανεξάρτητους βουλευτές και ακτιβιστές.

Η Σουλτάνα είχε ήδη διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών καθώς καταψήφισε τη διατήρηση του ορίου των δύο παιδιών στα επιδόματα. Η ίδια δήλωσε ότι έχει στόχο να αμφισβητήσει το «σάπιο» πολιτικό σύστημα του Γουέστμινστερ.

Σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα X το βράδυ της Πέμπτης, έγραψε: «Το 2029 η επιλογή θα είναι ξεκάθαρη: σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», υποστηρίζει ότι το Εργατικό Κόμμα «έχει αποτύχει πλήρως να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων» και ότι «συκοφαντεί συνειδητοποιημένους. πολίτες που προσπαθούν να σταματήσουν μια γενοκτονία, βαφτίζοντάς τους τρομοκράτες».

Today, after 14 years, I’m resigning from the Labour Party.



Jeremy Corbyn and I will co-lead the founding of a new party, with other Independent MPs, campaigners and activists across the country.



Join us. The time is now.



Sign up here to stay updated: https://t.co/MAwVBrHOzH pic.twitter.com/z91p0CkXW0 — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) July 3, 2025

Η ανακοίνωση αυτή εγείρει σοβαρές ενδείξεις για πιθανή διάσπαση στον χώρο στα αριστερά του Εργατικού Κόμματος, με αναλυτές να συγκρίνουν την κίνηση με τη δημιουργία του κόμματος Reform UK και το πλήγμα που επέφερε στους Συντηρητικούς.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος διεγράφη από το Εργατικό Κόμμα το 2020, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την εμπλοκή του στο νέο κόμμα ούτε τη συμπερίληψή του στην ηγεσία. Λίγες ημέρες πριν μιλώντας στο ITV, δήλωσε πως «θα υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση» που θα εστιάζει στη φτώχεια, τις ανισότητες και μια εξωτερική πολιτική προσανατολισμένη στην ειρήνη αντί για τον πόλεμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο Κόρμπιν ενοχλημένος από την αυτόβουλη ανακοίνωση της Σουλτάνας, καθώς δεν είχε συμφωνηθεί ακόμη η ηγεσία και ο χρόνος ανακοίνωσης του εγχειρήματος. Ανώτερα στελέχη του κύκλου του μιλούν για μια «συμφωνία επί της αρχής» σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, αλλά χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση της Σουλτάνα ως «πρόωρη» και «πιθανώς αντιπαραγωγική».

Αναλυτές εκτιμούν ότι το νέο κόμμα θα μπορούσε να προσελκύσει απογοητευμένους ψηφοφόρους των Εργατικών, ωστόσο παραμένει ασαφές αν θα καταφέρει να αποκτήσει ευρεία απήχηση ή αν θα περιοριστεί σε ένα μικρό τμήμα της αριστεράς.

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών ενδέχεται να τοποθετηθεί επί του θέματος αργότερα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.