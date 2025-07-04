Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, πως αύξησε τα τέλη εισόδου που πρέπει να καταβάλουν για να μπουν στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ οι ξένοι τουρίστες, ώστε να τα καταστήσει «περισσότερο προσβάσιμα» για τους Αμερικανούς.

«Υπογράφω διάταγμα για να αυξήσω το δικαίωμα εισόδου για τους ξένους τουρίστες διατηρώντας παράλληλα τις τιμές χαμηλά για τους Αμερικανούς», είπε ο Τραμπ στην Αϊόβα, στη διάρκεια συγκέντρωσης για να κηρύξει την έναρξη μιας χρονιάς εορτασμών πριν από τη 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Ιουλίου 2026.

«Στα εθνικά πάρκα, θα είναι πρώτα η Αμερική», τόνισε πριν προσθέσει ότι τα έσοδα θα χρησιμεύσουν για να βελτιωθούν οι υποδομές του εκτεταμένου δικτύου των εθνικών πάρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ανακοίνωση δε διευκρινίζεται πόσα περισσότερα θα πρέπει να πληρώνουν οι ξένοι.

Αυτή τη στιγμή όλοι οι επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πληρώνουν το ίδιο εισιτήριο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι «είναι δίκαιο οι πολίτες των ΗΠΑ να πληρώνουν λιγότερα απ' ό,τι άλλοι, επειδή οι Αμερικανοί φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τα εθνικά πάρκα», δηλαδή στην πραγματικότητα πληρώνουν συνολικά περισσότερα λόγω της φορολογικής συνεισφοράς τους.

Μεγάλες περικοπές στο προσωπικό των εθνικών πάρκων

Οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος εξέφρασαν εντούτοις την ανησυχία τους για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι εκατοντάδες απολύσεις που έγιναν μεταξύ των προσωπικού των εθνικών πάρκων αφότου ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, ενώ αρχίζει η θερινή σεζόν κατά την οποία τα πάρκα δέχονται πολλούς επισκέπτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει την περικοπή άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων κατά το οικονομικό έτος 2026, κάτι που αντιπροσωπεύει μείωση κατά περισσότερο από ένα τρίτο του προϋπολογισμού της υπηρεσίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων έχει μειωθεί κατά 24% αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Τραμπ, ενώ για φέτος το καλοκαίρι έχουν προσληφθεί μόλις 4.500 από τους 8.000 εποχικούς εργαζομένους που η κυβέρνησή του είχε υποσχεθεί πως θα προσλάβει φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με μια ανάλυση που δημοσιοποίησε προχθές, Τετάρτη, η Ένωση για τη Προστασία των Εθνικών Πάρκων (National Parks Conservation Association).

Πηγή: skai.gr

