Ο Daniyar Abulgazin, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του Καζακστάν αρνείται κάθε αδίκημα σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ύδρα στα τέλη Ιουνίου.

Ο Abulgazin είναι ένας από τους οκτώ υπηκόους του Καζακστάν που επέβαιναν στο πολυτελές σκάφος και οι οποίοι διώκονται από τις ελληνικές αρχές για συνέργεια σε εμπρησμό από τις ελληνικές αρχές, επισημαίνει το BBC.

Ο επιχειρηματίας είχε νοικιάσει το σκάφος «Περσεφόνη» και βρισκόταν στην περιοχή όταν η πυρκαγιά που ξέσπασε κατέκαψε 300 στρέμματα στο νησί της Ύδρας.

Το δημοσίευμα σχολιάζει πως αρχικά οι Αρχές ισχυρίστηκαν ότι πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν απευθείας από το γιοτ, αλλά τώρα τα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μπορεί να εκτοξεύτηκαν από μια παραλία του νησιού όπου οι επιβάτες του γιοτ αποβιβάστηκαν εκεί με βάρκα.

Σε δήλωσή του ο Abulgazin είπε ότι είχε νοικιάσει το σκάφος για μια εβδομάδα και την επομένη πέταξε για το σπίτι του όπως ήταν και το αρχικό σχέδιο.

Όπως είπε είχε μιλήσει με «εκπροσώπους των ελληνικών αρχών, οι οποίοι δεν προέβαλαν καμία αξίωση εναντίον εμού ή των καλεσμένων μου σε σχέση με το περιστατικό αυτό».

Έμεινε «έκπληκτος» όπως είπε αργότερα όταν έμαθε για τους ισχυρισμούς που ειπώθηκαν, είπε ο κ. Abulgazin.

Πρόσθεσε δε ότι «λυπήθηκε πολύ» από τη φωτιά, αλλά ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι καλεσμένοι του έκαναν κάτι που θα μπορούσε να την προκαλέσει.

«Ακολουθήσαμε αυστηρά τους κανόνες πυρασφάλειας που καθορίστηκαν στο γιοτ. Ούτε εγώ ούτε οι καλεσμένοι μου ζητήσαμε από το πλήρωμα του γιοτ ή από άλλα τρίτα μέρη να προβούν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά», είπε.

Υποσχέθηκε επίσης πλήρη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές στην έρευνά τους. Το Καζακστάν δεν έχει συμφωνία έκδοσης με την Ελλάδα, οπότε είναι απίθανο να χρειαστεί να μεταβούν εκεί για να υποβληθούν σε ανάκριση.

Την ίδια ώρα, ο καπετάνιος του σκάφους και ο υποπλοίαρχος εξακολουθούν να κρατούνται, ενώ άλλα 15 μέλη του πληρώματος που είχαν αρχικά συλληφθεί έχουν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Ο Daniyar Abulgazin είναι μια σημαντική προσωπικότητα στη βιομηχανία πετρελαίου του Καζακστάν, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται σε 400 εκατομμύρια δολάρια.

