Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η Ηλεκτρονική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, που θεσμοθετήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και αποτέλεσε μια από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες κινητές συσκευές του έργου «Smart Policing» και με χρήση κατάλληλης εφαρμογής, θα βεβαιώνεται ηλεκτρονικά πλέον η τροχονομική παράβαση, αρχικά σε πιλοτικό στάδιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, με την ολοκλήρωση των ενεργειών του αστυνομικού, θα αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο η βεβαίωση παράβασης ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται με email και με sms για την αποστολή μηνύματος στη θυρίδα του.

Παράλληλα, για τον Δήμο Αθηναίων θα παράγεται και κωδικός RF πληρωμής, ώστε εναλλακτικά οι πολίτες να μπορούν να πληρώνουν ηλεκτρονικά την κλήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

