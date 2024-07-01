Προσωπικός Αριθμός: Το ΣτΕ έκρινε νόμιμη την εφαρμογή του

Νόμιμη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την εφαρμογή του «Προσωπικού Αριθμού» των πολιτών που θα διευκολύνει στις συναλλαγές τους με τον δημόσιο τομέα, καθώς θα είναι ο μοναδικός αριθμός που θα χρειάζεται να θυμούνται για τις συναλλαγές τους.

Ειδικότερα, από την εφαρμογή του και μετά, δεν θα χρειάζεται πλέον ο αριθμός του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ ή της αστυνομικής ταυτότητας, κ.λπ., αλλά θα πρέπει οι πολίτες να θυμούνται έναν αριθμό, αυτό του «Προσωπικού Αριθμού». Δηλαδή, ο «ΠΑ» θα είναι υποχρεωτικός για τις συναλλαγές με τους φορείς του Δημοσίου και θα αποτελεί στοιχείο επαλήθευσης του κάθε πολίτη.

Στην πράξη, ο «ΠΑ» θα κρύψει όλους τους άλλους αριθμούς που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.), χωρίς ωστόσο να καταργεί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχουν οι φορολογούμενοι, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πυλώνα του «ΠΑ».

Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία Προεδρικό Διάταγμα για τη «διαδικασία έκδοσης και χορήγησης του «ΠΑ», μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 60/2024 γνωμοδότησή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου και εισηγήτρια η πάρεδρος Ανθή Σπανού) έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και έκανε επτά νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.

Κατά τη γνωμοδότηση του ΣτΕ, «ο «ΠΑ» ο οποίος είναι προδήλως χρηστικός και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση απομνημόνευσης πολλών αριθμών ταυτοποίησης και διατήρησης αντίστοιχων πιστοποιητικών, θα τηρείται μόνο σε ένα κεντρικό σημείο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί την αρμόδια Αρχή για να επιβεβαίωση της ταυτότητας των πολιτών, περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου».

Συγκεκριμένα, ο «ΠΑ» θα αποτελείται από 12 στοιχεία, εκ των οποίων τα 9 τουλάχιστον θα είναι αριθμητικά. Για το σχηματισμό του θα χρησιμοποιούνται 3 αλφαβητικά στοιχεία (γράμματα) και στη συνέχεια οι 9 αριθμοί του ΑΦΜ. Οι αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι από το μηδέν έως το εννέα και τα αλφαβητικά στοιχεία θα είναι κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, τα οποία όμως είναι ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο.

Οι πολίτες πριν την έκδοση του «ΠΑ» μπορεί να επιλέξουν τα 2 από τα 3 αλφαβητικά στοιχεία (γράμματα) που προβλέπονται για τη δημιουργία του, όπως μπορούν να επιλέξουν και τα 2 αλφαβητικά στοιχεία για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη τους. Σε αντίθετη περίπτωση τα ψηφία θα παραχθούν τυχαία από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο «ΠΑ» θα εκδίδεται μια μόνο φορά, θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται εν ζωή. Ακόμη, θα εκδίδεται και θα χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και θα απενεργοποιείται μετά τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.

