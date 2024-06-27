Ποινική δίωξη στους 8 ενήλικους από το Καζακστάν για τη φωτιά στην Ύδρα

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία Πειραιά κατά των 8 ενηλίκων από το Καζακστάν για τη φωτιά στην Ύδρα , με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε επίσης η συνδρομή των αρχών του Καζακστάν.

Πρόκειται για τους επιβάτες της θαλαμηγού (μεταξύ των δύο παιδιών στα οποία δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη) που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής βρισκόταν ελλιμενισμένη στον όρμο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά, μετά από χρήση βεγγαλικών. Οι Καζακστανοί επέστρεψαν το Σάββατο το πρωί στη Βουλιαγμένη, ενώ στη συνέχεια αναχώρησαν για τη χώρα τους χωρίς να εξεταστούν ως μάρτυρες. Αρμόδιοι αξιωματούχοι που είδαν τη λίστα επιβατών του σκάφους, αναφέρουν πως αναμέσως τους βρίσκονται ισχυροί Καζακστανοί επιχειρηματίες από το περιβάλλον του πρώην προέδρου της χώρας, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, που το 2022 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Καζακστάν μαζί με την οικογένειά του.

Προφυλακιστέοι ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος της θαλαμηγού κρίθηκαν προφυλακιστέοι , παρότι δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πυροδότηση των πυροτεχνημάτων. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη στον όρμο όπου είχαν αγκυροβολήσει. Ανακριτής και εισαγγελέας ωστόσο δεν πείστηκαν από όσα δήλωσαν. Τα υπόλοιπα 11 μέλη του πληρώματος αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής μετέβησαν στον όρμο που ξέσπασε η φωτιά και βρήκαν υπολείμματα από κροτίδες. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η φωτιά ξεκίνησε μεν από πυροτεχνήματα, τα οποία όμως δεν έπεσαν από τη θαλαμηγό, αλλά πυροδοτήθηκαν από άτομα που είχαν βγει από αυτή, και με το βοηθητικό σκάφος είχαν πάει στην παραλία, από όπου και πυροδοτήθηκαν τα πυροτεχνήματα στο πλαίσιο κάποιου πάρτι.

Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί των Αρχών

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μπαίνουν οι χειρισμοί των τοπικών δυνάμεων Πυροσβεστικής και Λιμενικού, με την εισαγγελία Πειραιά να διατάσσει έρευνα.

Την έρευνα ανέλαβε η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, με τα στοιχεία της να καλούνται να διερευνήσουν τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τα δύο παραπάνω σώματα ήταν οι ενδεδειγμένες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.