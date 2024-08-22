Ο ΣΚΑΪ 100,3, ο σταθμός που παραμένει η πρώτη επιλογή των ακροατών και βρίσκεται στην κορυφή των μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής, ανανεώνεται και ενισχύεται.

Με τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στο δυναμικό του και έχοντας την εμπιστοσύνη των ακροατών του, συνεχίζει να κρίνει τον δημόσιο βίο, να αναλύει τις πολιτικές εξελίξεις, να αναδεικνύει τα προβλήματα της καθημερινότητας, να βρίσκεται παντού και πάντα πρώτος στα μεγάλα γεγονότα. Ο ΣΚΑΪ 100,3, πιστός στον σκοπό του, ενημερώνει άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα, όλο το εικοσιτετράωρο επτά ημέρες την εβδομάδα.

Κάθε σαββατοκύριακο, η σειρά των ιστορικών ντοκιμαντέρ, οι συνεντεύξεις με διακεκριμένες προσωπικότητες και βέβαια όλη η αθλητική επικαιρότητα.

Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, ο ΣΚΑΪ 100,3 με ανανεωμένο πρόγραμμα ξεκινά δυναμικά και τη νέα σεζόν 2024 – 2025.

Νέα πρωινή είσοδος στα μικρόφωνα του ΣΚΑΪ 100,3, o «πολυλογάς» Γιώργος Ψάλτης. Καθημερινά στις 06.00 με εκπομπή επικαιρότητας, με καλή μουσική, αισιοδοξία και κέφι. Με προσκήνιο και παρασκήνιο, με τα μικρά και τα μεγάλα της ζωής.

Στην επιτυχημένη ραδιοφωνική ομάδα επιστρέφουν «Τα Παιδιά της Αλλαγής» καθημερινά 15.00-17.00. Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς θα κάνουν ξανά “κούβεντος” στον ΣΚΑΙ 100.3 για… δέκατη χρονιά! Επικαιρότητα; Ναι. Ρεπορτάζ; Ναι. Επικοινωνία με τους ακροατές; Πάντα! Με τα… τραγούδια τους, πολλά δώρα, «αποδράσεις» και εκπλήξεις! Τα μεσημέρια δεν θα είναι ίδια και δεν θα είναι «απλά» μεσημέρια!

Η εκπομπή «Πνίξτε τον φουνταριστό» μαζί σας και τη νέα ραδιοφωνική χρονιά σαν ροκ συγκρότημα με τον Μηνά Τσαμόπουλο στα φωνητικά, κάθε απόγευμα στις 18.00. Δεν υπόσχεται τίποτα, ελπίζει για όλα και όποιος - όποια αντέξει.

Τα βράδια στον αέρα του ΣΚΑΪ 100.3 «Ζούμε Αληθινά» με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου. Κάθε βράδυ από τις 21.00 μέχρι τα μεσάνυχτα επικοινωνούμε, σκεφτόμαστε, σχολιάζουμε, γελάμε. Ναι, γιατί το ραδιόφωνο είναι και συναίσθημα. Όμως ΣΚΑΪ 100.3 σημαίνει πρωτίστως και επικαιρότητα –γι’ αυτό «μαζεύουμε» τα βασικά θέματα της ημέρας και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη.

Στη ραδιοφωνική συχνότητα του ΣΚΑΪ 100.3, οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, το αγαπημένο μας δίδυμο έρχεται να… ταιριάξει σε νέα ώρα, στις 17.00.

Ένα πλήρες πρόγραμμα από τις πέντε το πρωί ως τα μεσάνυχτα, που καταγράφει και αναλύει όλες τις εξελίξεις και τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας από καταξιωμένους δημοσιογράφους του ραδιοφώνου.

Ακολουθεί το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100,3:

Δευτέρα – Παρασκευή

05.00-06.00 Δημήτρης Γιαννίρης

06.00-08.00 Γιώργος Ψάλτης

08.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε

10.00-11.00 Παύλος Τσίμας

11.00-12.00 Δημήτρης Οικονόμου, Άκης Παυλόπουλος

12.00-13.00 Μάνος Βουλαρίνος

13.00-14.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος

14.00-15.00 Σπύρος Μάλης (Δευτέρα-Πέμπτη), Γιάννης Παπαδόπουλος (Παρασκευή) - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς

17.00-18.00 Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Ντσούνος

18.00-20.00 Μηνάς Τσαμόπουλος

20.00-21.00 Νίκος Ανδρίτσος - Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-24.00 Δημήτρης Γιαγτζόγλου

24.00-01.00 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

01.00-02.00 Άρης Πορτοσάλτε (Ε)

02.00-03.00 Παύλος Τσίμας (Ε)

03.00-04.00 Μηνάς Τσαμόπουλος (Ε)

04.00-05.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος (Ε)

Σάββατο

05.00-07.00 Δημήτρης Γιαννίρης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-12.00 Σταύρος Ιωαννίδης / Ντόνα Δρούτσα

12.00-14.00 Μάνος Βουλαρίνος

14.00-14.35 Γιάννης Παπαδόπουλος - Κεντρικό Μαγκαζίνο

14.35-15.00 Νίκος Ανδρίτσος / Κορίνα Γεωργίου – Euranet

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-18.00 Νίκος Σταματέλος

18.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

Κυριακή

05.00-07.00 Δημήτρης Γιαννίρης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-12.00 Σταύρος Ιωαννίδης / Ντόνα Δρούτσα

12.00-14.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη

14.00-14.35 Γιάννης Παπαδόπουλος - Κεντρικό Μαγκαζίνο

14.35-15.00 Νίκος Ανδρίτσος / Κορίνα Γεωργίου – Euranet

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-18.00 Νίκος Σταματέλος

18.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

