Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη βόρεια Σκωτία, όπου μαίνονται πολλαπλές πυρκαγιές σε περιοχές των Χάιλαντς.

Η σκωτσέζικη πυροσβεστική και υπηρεσία διάσωσης κάλεσε τους κατοίκους να κρατούν πόρτες και παράθυρα κλειστά, λόγω του έντονου καπνού που έχει καλύψει τις πληγείσες περιοχές. «Λόγω των ισχυρών ανέμων, ένα σημαντικό σύννεφο καπνού εξαπλώνεται σε κοντινές κατοικημένες περιοχές. Εάν δείτε τον καπνό, βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα και οι πόρτες σας είναι κλειστά. Θα παρακαλούσαμε τους πολίτες να είναι ενήμεροι για τον πραγματικό κίνδυνο πυρκαγιάς και να μην ανάβει φωτιές, σόμπες ή μπάρμπεκιου. Το να αφήνετε σκουπίδια ή να ρίχνετε τσιγάρα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των αρχών.

The skies above Moray right show the extent of the wildfires in the area.



I’m calling for the Scottish Government’s resilience room to be activated in response to this incident.



Further volunteers with specialist equipment have been requested, which reinforces this call. pic.twitter.com/TqdIkeZk8o — Douglas Ross MSP (@Douglas4Moray) June 30, 2025

Ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή» και εξήρε την προσπάθεια των πυροσβεστών και των τοπικών κοινοτήτων ενώ ο δημοτικός σύμβουλος από το κόμμα των Πρασίνων στην περιοχή Μόρεϊ, Dræyk van der Hørn, απέδωσε την έξαρση των πυρκαγιών στην αλλαγή του κλίματος, δηλώνοντας πως η Σκωτία βρίσκεται πλέον «στην πρώτη γραμμή» της κλιματικής κρίσης.

Wildfires continue to burn just north of Carrbridge. pic.twitter.com/aWRHd8jSiR — Highlandweather (@highlandweather) June 29, 2025

Πηγή: skai.gr

