Η γαλλική κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας πρόκειται να αντιμετωπίσει σήμερα την πρόταση μομφής που κατέθεσαν οι Σοσιαλιστές στην Εθνοσυνέλευση, μετά την αποτυχία επίτευξης πολιτικής συμφωνίας για την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

Οι Σοσιαλιστές,δεν είναι ικανοποιημένοι από τον προσέγγιση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στο συνταξιοδοτικό.

Από την πλευρά του, ο Μπαϊρού εξέφρασε τη λύπη του για τη μη επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας πως αυτή θα ήταν εφικτή, αν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας είχαν επιδείξει διάθεση συμβιβασμών.

Ο Μπαϊρού είχε αρχίσει διαβουλεύσεις αναφορικά με μια τροποποίηση της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού του 2023, γεγονός που του είχε εξασφαλίσει την ανοχή των Σοσιαλιστών.

Ωστόσο οι διαβουλεύσεις απέτυχαν, με αποτέλεσμα οι Σοσιαλιστές να καταθέσουν πρόταση μομφής, κατηγορώντας τον Γάλλο πρωθυπουργό ότι παρέβη το λόγο του ότι το κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο σε οποιεσδήποτε εν δυνάμει αλλαγές στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Θα περάσει;

Ο κίνδυνος της ακυβερνησίας ελλοχεύει ωστόσο παρατηρητές περιμένουν ότι η πρόταση, η οποία θα συζητηθεί αργά σήμερα το απόγευμα, θα αποτύχει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ο Μπαϊρού θα παραμείνει στην εξουσία, καθώς οι ακροδεξιοί εθνικιστές, με επικεφαλής την Μαρίν Λεπέν, δεν προτίθενται να αποσύρουν την υποστήριξή τους από την κυβέρνηση.

Η μεταρρύθμιση των συντάξεων είχε προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες στις αρχές του 2023 στη Γαλλία. Ο πυρήνας της μεταρρύθμισης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήταν η σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64.

Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και με την τροποποίησή της. Εντούτοις θα υπάρξουν παραχωρήσεις για μητέρες και ανθρώπους σε απαιτητικά επαγγέλματα.

Πηγή: skai.gr

