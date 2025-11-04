Ο τούρκος εθνικιστής ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο κύριος κοινοβουλευτικός σύμμαχος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ότι «θα ήταν ευεργετικό» να αποφυλακισθεί ο πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Το φιλοκουρδικό αντιπολιτευόμενο κόμμα DEM, το οποίο ονομαζόταν HDP όταν ήταν ηγέτης του ο Ντεμιρτάς, παραμένει το τρίτο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο.

Η αιφνιδιαστική αυτή δήλωσή του σε δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο έγινε ένα χρόνο αφού ο Μπαχτσελί είχε ζητήσει να αρχίσει ειρηνευτική διαδικασία με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Έκτοτε οι μαχητές του PKK αποφάσισαν να αφοπλισθούν και να διαλυθούν.

Στις 4 Νοεμβρίου του 2016 - λίγους μήνες μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς - ο Ντεμιρτάς συνελήφθη μαζί με τη Φιγκέν Γιουκσεκντάγ και άλλους βουλευτές του HDP, με την κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση και προπαγάνδας υπέρ του PKK..

Ο ίδιος και δήλωσε ότι δεν είναι «αρχηγός, μέλος, εκπρόσωπος ή συμπαθών» της ένοπλης οργάνωσης PKK και στις 18 Ιανουαρίου του 2017, Τούρκοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι επιδιώκουν ποινή φυλάκισης 142 ετών για τον Ντεμιρτάς

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει αποφανθεί δύο φορές για την υπόθεση Ντεμιρτάς λέγοντας ότι τα δικαιώματά του παραβιάσθηκαν - όμως η κυβέρνηση του Ερντογάν αγνοεί εδώ και χρόνια τις εκκλήσεις του δικαστηρίου για την άμεση απελευθέρωσή του.

Η τελευταία προσφυγή της Τουρκίας κατά της απόφασης του ΕΔΔΑ απορρίφθηκε χθες, Δευτέρα.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση, ο Μπαχτσελί είπε στους δημοσιογράφους: «Η νομική οδός έχει ολοκληρωθεί. Η απελευθέρωσή του θα ήταν ευεργετική για την Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.